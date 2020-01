WK veldrijden 2020: Voorbeschouwing mannen vrijdag 31 januari 2020 om 12:00

Wie verslaat zondag Mathieu van der Poel tijdens het WK veldrijden 2020? Dat is de grote vraag voorafgaand aan het wereldkampioenschap dat dit weekend plaatsvindt op het militaire vliegveld in het Zwitserse Dübendorf, een voorstadje van Zürich. De uittredend winnaar is net als vorig jaar de torenhoge favoriet. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Hoewel het al een tijdje geleden is dat de Zwitsers de dienst uitmaakten in de cross, behoort het Alpenland historisch gezien weldegelijk tot de grootste veldritnaties. Na België (dertig titels) en Frankrijk (tien), volgen Nederland én Zwitserland op een gedeelde derde plek als het om gouden medailles gaat. Beide landen zegevierden zeven keer. Dat komt mede door vijf regenboogtruien voor Albert Zweifel, waarmee hij op een gedeelde tweede plek staat wat betreft het aantal wereldtitels. Alleen Erik De Vlaeminck deed met zeven stuks beter. Pascal Richard (1988) en Dieter Runkel (1995) maken de Zwitserse stempelkaart vol.

Opvallend genoeg zijn er de nodige overeenkomsten tussen die laatste twee WK’s. Het zijn namelijk de laatste kampioenschappen in Zwitserland geweest (Hägendorf in ’88 en Eschenbach zeven jaar later). Er won dus iemand uit het thuisland, maar tot twee keer toe waren ook de overige podiumplekken hetzelfde. In 1988 moest Adrie van der Poel genoegen nemen met zilver achter Richard, terwijl nummer drie Beat Breu ook uit Zwitserland kwam. Die drie vlaggen werd in Eschenbach in exact dezelfde volgorde gehesen tijdens het Zwitserse volklied. Richard Groenendaal werd dat jaar twee, Beat Wabel pakte brons.

Naast die twee edities, werd er nog viermaal een WK in Zwitserland georganiseerd. De eerste twee keer was dat in Genève, waar respectievelijk de Fransman Roger Rondeaux (1952) en de Italiaan Renato Longo (1959) wisten te winnen. Diezelfde Longo won acht jaar later in Zürich zijn vijfde en laatste wereldtitel. Hij staat dus op evenveel WK-zeges als de eerdergenoemde Zweifel en André Dufraisse. De twee nog ontbrekende uitgaves van een Zwitsers WK waren in Melchnau (1975) en in het vermaarde Wetzikon (1980). Die edities werden beide gewonnen door twee legendes: Roger De Vlaeminck en Roland Liboton.

Laatste tien winnaars WK Veldrijden

2019: Mathieu van der Poel – Bogense

2018: Wout van Aert – Valkenburg

2017: Wout van Aert – Bieles

2016: Wout van Aert – Heusden-Zolder

2015: Mathieu van der Poel – Tábor

2014: Zdeněk Štybar – Hoogerheide

2013: Sven Nys – Louisville

2012: Niels Albert – Koksijde

2011: Zdeněk Štybar – Sankt Wendel

2010: Zdeněk Štybar – Tábor

Vorig jaar

Na zijn eerste wereldtitel in Tábor, ging Mathieu van der Poel voor het vierde jaar op rij als topfavoriet van start op het WK Veldrijden. Decor was ditmaal de kustplaats Bogense op het eiland Funen in Denemarken, waar de renners bij vlagen het zoute zeewater van de Oostzee in de mond gewaaid kregen. De Nederlander dook na een kanonstart als eerst het veld in; eeuwige kwelduivel Wout van Aert – die tijdens vorige winter door gezeik met zijn ploeg nooit zijn topvorm liet zien – was aanvankelijk de enige met een antwoord. De drievoudig wereldkampioen leek weer precies op tijd op punt, de grote nachtmerrie van Van der Poel.

Na de eerste ronde lieten De Grote Twee elf anderen terugkeren, onder wie Toon Aerts. Hij had zijn start gemist, maar trok in de tweede ronde meteen naar de kop. Van Aert liet vervolgens in tweede positie slim een gat vallen, maar MVDP remonteerde Aerts snel. Zijn overname was vervolgens fors. Op de schuine kant – hét beslissende punt in het verder vrij vlakke parcours – liet hij zien meesterlijke techniek zien. Hij reed als enige boven. Aerts moest te voet en hield daarbij de rest van het veld op, incluis Van Aert. Die laatste nam niet veel later over en reed het gat op de Nederlander vervolgens indrukwekkend snel dicht.

Opnieuw leek het erop dat de Belg uitgerekend op het WK een wonderdag had. De twee kemphanen bleven samen en halfweg koers volgde de rest al op een kleine halve minuut. Nadat Van Aert in het wiel van Van der Poel bekomen was van zijn inspanning, besloot hij het initiatief te nemen. Net voor de schuine kant nam de Nederlander dan plots de kop over en dat bleek de beslissende zet te zijn. Op die schuine kant reed MVDP technisch perfect omhoog, terwijl Van Aert andermaal te voet stond. Het kloofje van vijf seconden werd daarna groter en groter, waardoor Van der Poel zijn tweede wereldtitel veroverde.

WK Veldrijden 2019, Bogense

Mathieu van der Poel

Wout van Aert + 16s

Toon Aerts + 25s

4. Michael Vanthourenhout + 50s

5. Laurens Sweeck + 1m01s

Volledige uitslag

Parcours

Woensdag verkende WielerFlits de omloop in Dübendorf. Lees er alles over via onderstaande link:

Programma

Zaterdag 1 februari 2020

11u: Dames Junioren (geboortejaar 2002 en 2003)

13u: Heren U23 (geboortejaar 1998 t/m 2001)

15u: Dames Elite

Zondag 2 februari 2020

11u: Heren Junioren (geboortejaar 2002 en 2003)

13u: Dames U23 (geboortejaar 1998 t/m 2001)

15u: Heren Elite

Locatie

Airfield Flieger Flab Museum, Hall 2, Überlandstrasse 271, Dübendorf, Switzerland

Entree

Aan de kassa betaalt u 30 CHF (zaterdag), 40 CHF (zondag) of 60 CHF (combi). Online aankopen bespaart u 2 euro. Kinderen -12 jaar zijn gratis.

Favorieten

23 op 24. Alleen in Ronse – zijn eerste wedstrijd na een zware stage – won Mathieu van der Poel een keertje niet. Verder legde de Nederlander het voorbije veldritseizoen alweer een foutloos parcours af. Dan moeten we eerlijk zijn: niemand anders verdient de wereldtitel. En zonder pech zal hij ook in Dübendorf niet geklopt worden. Van der Poel bouwde gestaag de conditie op richting dit WK en momenteel leunt hij wel bijzonder dicht tegen zijn topvorm aan. Bewijs daarvan: de manier waarop hij vorige zondag in Hoogerheide rond halfkoers met één flitsende versnelling meteen een onoverbrugbare kloof sloeg.

De voorbije jaren was Van der Poel doorheen het seizoen ook de beste, maar was er op het WK de factor Wout van Aert. Die is er nu niet. Van Aert is dit jaar bijzonder realistisch. “Na wat er de voorbije jaren allemaal gebeurd is, ben ik al blij dat ik hier ben. Hoe ik wereldkampioen kan worden? Als Mathieu drie keer zijn kader breekt.” Van Aerts conditie gaat in stijgende lijn, maar hij focust zich op het voorjaar op de weg. Dan is het WK veldrijden meer een onderdeel in zijn opbouw dan een doel op zich. Puur op klasse kan hij het podium halen. Maar dat lijkt het hoogst haalbare.

Dus moeten we naar andere Belgen kijken. Eli Iserbyt en Toon Aerts bijvoorbeeld. Zij waren de voorbije weken the best of the rest. In het Franse Nommay – toen Van der Poel er niet bij was – werden ze één en twee. Vorige zondag in Hoogerheide werden ze twee en drie. Zij zijn dan ook de twee die in staat moeten zijn om Van der Poel het dichtst te benaderen. Ze blijven allebei ambitieus en gaven op de persconferentie aan om voor niets minder dan de wereldtitel te gaan. Maar het besef dat dat moeilijk wordt is er wel degelijk. “Kan het? Ja, als wij een superdag hebben en Mathieu een mindere dag.”

Tim Merlier en Belgisch kampioen Laurens Sweeck zijn dan weer twee outsiders voor het podium. Merlier bereidde zich samen voor met Van der Poel, paste net als die laatste voor Nommay en liet in Hoogerheide een frisse en goede indruk achter. Bovendien krijgt hij zondag een parcours op maat en heeft hij van de bondscoach een vrije rol gekregen. Laurens Sweeck heeft dan weer het voordeel dat niets moét. Als eigenaar van de Belgische tricolore is zijn seizoen geslaagd. Toch vindt ook hij een omloop op zijn maat en zou-ie zijn Belgische tricot maar wat graag inruilen voor die met de regenboog.

Ook een underdog: Michael Vanthourenhout. De West-Vlaming kende pech in Nommay, maar hij werd vierde in Hoogerheide. En Vanthourenhout houdt van (wereld)kampioenschappen. In 2015 werd hij zelf U23-wereldkampioen in Tábor. De voorbije twee jaar werd hij respectievelijk tweede en vierde in Valkenburg en Bogense. Hij kan ook in de weide van Dübendorf verrassen. Mocht de regen zondag inderdaad met bakken uit de hemel komen en het parcours verandert in een loodzware onderneming, dan kun je er vergif op innemen dat Vanthourenhout bij de pinken is.

Andere namen die in aanmerkingen komen voor een ereplaats zijn Corné van Kessel, Quinten Hermans, Tom Pidcock, Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis. Maar dan moeten de omstandigheden honderd procent meezitten.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Toon Aerts, Eli Iserbyt

* Tim Merlier, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck

Website organisatie

Deelnemerslijsten

Weer en TV

Zondag wordt het slechtste weer van heel de week voorspeld in Dübendorf. De kans op regen is maar liefst 90%. De mannen in de materiaalzone kunnen alvast de banden met een grof profiel gereedmaken, want door de voorspelde neerslag van 15,7 mm. zal de grasweide een grote modderpoel worden.

De WK-wedstrijd bij de mannen is op verschillende kanalen in Nederland en België te zien. Sporza zendt alle WK-wedstrijden in Dübendorf live uit. De uitzending op zondag begint om 12.45 uur op Canvas en vanaf 13:30 schakelen ze over op Eén. In Nederland kan je ook terecht bij de NOS op NPO 1. En ook Eurosport zendt de WK-strijd live uit.

