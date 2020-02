Van Anrooij soeverein naar de wereldtitel bij de junioren zaterdag 1 februari 2020 om 11:43

Shirin van Anrooij heeft op indrukwekkende wijze de wereldtitel veroverd tijdens het WK veldrijden voor junioren. In Dübendorf reed ze al in ronde één weg bij de tegenstand om vervolgens de winst onbedreigd veilig te stellen. Daarmee is ze de eerste wereldkampioen bij de junior-vrouwen.

Van Anrooij had de beste start en ook de Tsjechische Karolina Bedrnikova en Europees kampioen Puck Pieterse waren goed vertrokken. Vervolgens sloegen Van Anrooij en Pieters een gaatje met de Amerikaanse Lizzy Gunsalus en de Italiaanse Carlotta Borello. Van Anrooij had de beste benen en reed nog in de eerste ronde weg bij de anderen. Ook Pieterse zou Gunsalus en Borello even later achterlaten.

Met een voorsprong van dertien seconden op Pieterse begon Van Anrooij aan de tweede ronde en zou haar voorsprong almaar uitdiepen. Het puike optreden van de 17-jarige Nederlandse komt niet uit de lucht vallen, want dit crossseizoen reed ze al viermaal naar de top tien in de Wereldbeker bij de elite. Dat leverde haar intussen al een contract op bij Telenet-Baloise voor haar belofte-periode.

Uiteindelijk begon ze met een veilige marge van driekwart minuut aan de vierde en laatste ronde, waardoor ze haar wereldtitel alleen nog veilig naar de streep moest rijden. Dat lukte zonder enige problemen, waardoor de eerste regenboogtrui in Dübendorf naar Nederland gaat. Pieterse kwam als enige binnen een minuut van Van Anrooij over de finish en pakte zilver. De derde podiumplaats werd een prooi voor de Amerikaanse Madigan Munro.

Wereldkampioenschap veldrijden 2020

Uitslag junior-vrouwen

Shirin van Anrooij in 38:34

Puck Pieterse op 0:53

Madigan Munro op 1:18

4. Millie Couzens op 1:43

5. Fem van Empel op 2:12

6. Line Burquier op 2:12

7. Josie Nelson op 2:32

8. Lizzy Gunsalus op 2:47

9. Marie Schreiber op 3:01

10. Julie De Wilde op 3:20