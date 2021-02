Wielerploegen 2021: Movistar

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Movistar. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Alejandro Valverde, Enric Mas en Miguel Ángel López?

Movistar

Land: Spanje

Sponsoren: Movistar (telefoonaanbieder)

Sinds: 1980 (voorheen Reynolds, Banesto, Illes Balears en Caisse d’Epargne)

UCI-afkorting: MOV

Fietsensponsor: Canyon

Tenue 2021:

Vorig jaar

Na 26 overwinningen in 2018 en 21 overwinningen in 2019 viel het zegeaantal van de ploeg van telefoonaanbieder Movistar in 2020 vies tegen. Slechts tweemaal mocht het team het zegegebaar maken: in zowel de Challenge Mallorca als de Vuelta a España was het Marc Soler die de ploeg liet juichen.

Het tegenvallende zegeaantal heeft onder meer te maken met het vertrek van Richard Carapaz en Nairo Quintana, maar ook met de slijtage van de inmiddels 40-jarige Alejandro Valverde. Voor het eerst sinds 2002 – zijn schorsing in 2010 en 2011 niet meegerekend – wist hij niet te winnen in een kalenderjaar.

Ook in de klassiekers ging het niet goed. In geen van de vier verreden monumenten werd een ereplaats behaald. De grote rondes gingen daarentegen iets beter. Enric Mas werd stilletjes vijfde in de Tour de France en met veel meer bombarie ook vijfde in de Vuelta a España. In die laatste ronde zorgde Movistar met Soler, Mas en Valverde regelmatig voor vuurwerk.

In de Giro d’Italia deed het wat het kon doen met het rennersbestand. Een dertiende en negentiende plaats in het eindklassement voor Sergio Samitier en Antonio Pedrero is niet slecht. Daarnaast toonde ook Einer Augusto Rubio zich geregeld van voren.

Aantal overwinningen: 2

Belangrijkste resultaten:

Challenge Mallorca: Pollença – Andratx –

Tweede etappe Vuelta a España –

Tour de France – Vijfde

Vuelta a España – Vijfde

Transfers

Vijf renners erin, vier renners eruit. Bij Movistar is het afgelopen winter relatief rustig gebleven, al verraste Movistar-baas Eusebio Unzué met de komst van enkele grote namen. Iván García maakte de overstap van Bahrain McLaren en moet voor meer body in de klassiekerkern zorgen. De sterke sprinter won vorig jaar al een etappe in Parijs-Nice. Nu hij een jaartje ouder en wijzer is, worden bij Movistar de nodige zeges van hem verwacht.

Datzelfde geldt voor Miguel Ángel López. De vete tussen López en Movistar die tot uiting kwam in de televisieserie El Dia Menos Pensado lijkt nu dan echt verleden tijd. En waarom ook niet? De 27-jarige Colombiaan heeft een echt Movistar-profiel. López kan geheel in lijn met de visie van de ploeg al vroeg in de wedstrijd voor onrust zorgen. Gregor Mühlberger is dan weer minder een typische Movistar-aankoop. De keuze van de 26-jarige Oostenrijker om BORA-hansgrohe te verruilen voor Movistar kwam voor velen als een verrassing.

Gonzalo Serrano (26) en Abner González (20) zijn dan weer versterkingen voor de breedte. Serrano komt over van Caja Rural-Seguros RGA en hengelde zijn contract binnen door goed te presteren in de Vuelta a España en de Vuelta a Andalucia. González is dan weer een onbeschreven blad. De kampioen van Puerto Rico heeft op UCI-niveau nog niet veel van zich laten horen, maar Movistar moet veel potentie zien in de jeugdige klimmer. Afgelopen week eindigde hij al als twintigste op de Mont Ventoux in de Tour de La Provence.

Bij de vertrokken renners zien we heel wat Movistar-meubilair. Carlos Betancur kende een rampzalig seizoen. Sinds de Tour Colombia in februari vorig jaar kwam hij niet meer in actie. Grote reden: door omstandigheden miste hij de chartervlucht vanuit Zuid-Amerika naar Europa na de coronacrisis. Betancur reed vijf jaar voor Movistar.

Na drie seizoenen verlaat ook Eduardo Sepulveda het vertrouwde nest. De Argentijn gaat verder bij Androni Giocattoli-Sidermec, dat een wildcard voor de Giro d’Italia misliep. Ook Eduard Prades doet een stapje terug, hij gaat naar Delko. Tot slot hing Jurgen Roelandts zijn fiets aan de haak. De 35-jarige Belg was geen veelwinnaar, maar kan met derde plaatsen in Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen terugkijken op een mooie carrière.

UIT

Carlos Betancur (Colombia Tierra de Atletas)

Eduard Prades (Nippo-Delko One Provence)

Jürgen Roelandts (stopt)

Eduardo Sepúlveda (Androni Giocattoli-Sidermec)

IN

Iván García (Bahrain-McLaren)

Abner González (Telcom-On Clima-Osés)

Miguel Ángel López (Astana)

Gregor Mühlberger (BORA-hansgrohe)

Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA)

Ambities voor 2021

Het wordt voor Movistar niet moeilijk om het in 2021 beter te doen dan in 2020. Van Miguel Ángel López en Iván García wordt veel verwacht, terwijl ook Marc Soler en Enric Mas komend seizoen weer een beetje meer druk op hun schouders krijgen. Met ook nog Alejandro Valverde binnen de gelederen lijkt het haast ondenkbaar dat Movistar er niet in slaagt om veel meer zeges te behalen dan de twee van vorig jaar.

García is voor Movistar de man in het voorjaar. In wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moet de Spanjaard serieus om de knikkers meedoen. Dat het lastig wordt, beseft García zich ook wel: “Ik hoop dat het harde werken zijn vruchten afwerpt. Het is ontzettend moeilijk om wedstrijden te winnen, maar we gaan het wel proberen.” Met ook nog Johan Jacobs, Matteo Jorgenson en oude krijger Imanol Erviti in de selectie is Movistar al even aan het bouwen aan de voorjaarsploeg. Tot resultaten kwam het nog nog niet, maar de zestiende plaats van Jacobs in Gent-Wevelgem en zeventiende plaats van Jorgenson in Milaan-San Remo vorig jaar waren veelbelovend.

Valverde sloeg in 2020 de heuvelklassiekers over, maar gaat er in 2021 nog een keer vol voor. De viervoudige winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en vijfvoudige winnaar van de Waalse Pijl slaat de Giro d’Italia en de Tour de France over en heeft dus alle ruimte om zich goed voor te bereiden op het Ardense drieluik. Vóór hij in augustus de Vuelta a España rijdt, mikt Valverde nog op eremetaal in Tokio.

Voor de drie grote rondes heeft Movistar het strijdplan al klaar. Soler mag het als enige kopman gaan proberen in de Giro d’Italia. De 27-jarige Spanjaard kreeg vorig jaar in de Vuelta a España al de kans als kopman, maar eindigde toen op de achttiende plaats. Desalniettemin liet de renner zien in potentie tot een van de beste klimmers van het peloton te horen door de tweede etappe te winnen en op de tweede plek te eindigen in de elfde rit. Met iets meer regelmaat in zijn prestaties kan Soler hoog eindigen in het eindklassement.

Dan naar de Tour de France en de Vuelta a España, voor Movistar de belangrijkste wedstrijden van het jaar. López en Mas moeten het in Frankrijk nog beter doen dan een jaar eerder (zesde en vijfde). Daarna starten zij ook nog in de Vuelta a España, waar zij met ook nog eens Soler en Valverde aan hun zijde oorlog kunnen voeren. De hoop is dat een van de vier kopmannen de eindzege naar zich toe kan trekken.

Selectie Movistar 2021

Juan Diego Alba

Jorge Arcas

Hector Carretero

Dario Cataldo

Gabriel Cullaigh

Inigo Elosegui

Imanol Erviti

Iván García Cortina

Abner González

Juri Hollmann

Johan Jacobs

Matteo Jorgenson

Miguel Ángel López

Enric Mas

Lluis Mas

Sebastian Mora

Gregor Mühlberger

Mathias Norsgaard

Nelson Oliveira

Antonio Pedrero

José Joaquin Rojas

Einer Augusto Rubio

Sergio Samitier

Gonzalo Serrano

Marc Soler

Albert Torres

Alejandro Valverde

Carlos Verona

Davide Villella

Totaal: 29 renners

