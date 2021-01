Iván Garciá: “Ik kan me niet langer verschuilen achter excuses”

Iván García maakt zich op voor zijn eerste seizoen in dienst van Movistar. De 25-jarige klassiekerspecialist hoopt dit jaar zijn absolute doorbraak te forceren. “Ik krijg hier de benodigde steun voor de voorjaarsklassiekers en dus kan ik me, tussen haakjes, niet langer verschuilen achter excuses”, zo citeert sportkrant AS.

García reed de voorbije jaren voor Bahrain McLaren, maar zal in 2021 dus uitkomen voor de ploeg van onder meer Alejandro Valverde en Enric Mas. “Ik voel dat de ploeg bezig is aan een soort verjongingskuur en daar maak ik nu deel van uit. Ik was zelf ook wel toe aan een nieuwe uitdaging en een overstap naar Movistar.”

García zal worden uitgespeeld in de Vlaamse klassiekers, waarna hij ook nog een van de drie grote rondes zal rijden. Welke dat wordt, is nog niet bekend. “Ik was op zoek naar een ploeg als Movistar. Ik zal nu kunnen rekenen op steun in de voorjaarsklassiekers. Alejandro Valverde is de man voor de klimklassiekers, ik ben er voor koersen als Vlaanderen en Roubaix.”

De snelle renner uit Gijon, die momenteel twee profzeges achter zijn naam heeft staan, hoopt dit jaar vaker als eerste over de streep te komen. “Ik hoop dat het harde werken zijn vruchten zal afwerpen. Het is ontzettend moeilijk om wedstrijden te winnen, maar we gaan het wel proberen. Het is zaak om 100% te geven tijdens wedstrijden, zodat we later geen spijt krijgen.”