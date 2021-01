Movistar met Mas en López naar Tour en Vuelta, focus Valverde op Tokio-Vuelta

Movistar heeft de hoofddoelen van de kopmannen bekendgemaakt. De Spaanse ploeg rekent in de Tour de France op Enric Mas en nieuwkomer Miguel Ángel López. Beide klimmers rijden ook de Vuelta a España. Dan komen ze ook Alejandro Valverde tegen. De ervaren kopman focust zich daarnaast op de heuvelklassiekers en de Olympische Spelen.

In de Giro d’Italia krijgt Marc Soler het kopmanschap voor het algemeen klassement. Iván García wordt dan weer uitgespeeld in de Vlaamse klassiekers, waarna hij ook nog een van de drie grote rondes zal rijden. Welke dat wordt, is nog niet bekend. García kwam deze winter over van Bahrain McLaren om bij Movistar de rol van kopman te krijgen in het voorjaar.

Daarnaast kondigde Movistar aan met een eigen eSports-ploeg te komen. Vijf mannen en vijf vrouwen gaan van het Zwift Racing League team van Movistar. Ook is een nieuwe Netflix-serie aangekondigd met een inkijkje binnen de ploeg het afgelopen jaar. In het voorjaar van 2021 komt het tweede deel van ‘El Día Menos Pensado’ online.