Klassiekertalent Iván García Cortina naar Movistar maandag 10 augustus 2020 om 11:24

Movistar heeft een grote slag geslagen op de transfermarkt. De Spaanse WorldTour heeft de begeerde Iván García Cortina weten te contracteren.

De 24-jarige Spanjaard geldt als een van de weinige Spaanse beloftes voor de Vlaamse voorjaarsklassiekers. De 24-jarige renner uit Gijón maakt de overstap van Bahrain-McLaren en tekent een contract voor drie seizoenen bij de ploeg van Eusebio Unzué.

“Ik ben superblij om vanaf 2021 deel uit te maken van het Movistar Team”, jubelt Cortina in het persbericht van de ploeg. “Na vier jaar bij mijn huidige ploeg denk ik dat het tijd is om te veranderen, om nieuwe doelen te stellen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en nieuwe motivaties te vinden.”

“Movistar is een thuisteam en we streven een gemeenschappelijke droom na; een van de weinige geweldige races die dit team nog moet winnen is Parijs-Roubaix. Die droom moet worden vervuld en we zullen er voor moeten vechten.”

Cortina was begin dit jaar nog succesvol in de derde etappe van Parijs-Nice. In La Châtre versloeg hij na 212,5 kilometer onder meer Peter Sagan, Andrea Pasqualon en Cees Bol.

Met de renner uit de Spaanse regio Asturië heeft Movistar een weer een landgenoot in de selectie die een voorkeur heeft voor de kasseiklassiekers.