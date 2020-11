Androni Giocattoli-Sidermec trekt Eduardo Sepúlveda aan

Androni Giocattoli-Sidermec heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Eduardo Sepúlveda. De Argentijnse klimmer komt over van Movistar, waar hij na drie jaar vertrekt.

“Voor volgend seizoen zijn we weer een competitieve ploeg aan het samenstellen. Dit jaar waren we met dertien overwinningen het een-na-beste team uit het pro-continentale circuit en we willen dat volgend jaar overdoen”, zegt teammanager Gianni Savio. “Sepúlveda brengt de ervaring mee die hij heeft opgedaan bij een geweldige formatie als Movistar.”

Binnen een paar dagen kondigt Androni Giocattoli-Sidermec nog de komst aan van drie jonge, getalenteerde renners, geeft Savio nog mee.

Drie overwinningen

Sepúlveda (29) is al sinds 2013 een vaste waarde in het profpeloton. Eerst reed hij voor Bretagne-Séché en de Fortuneo-ploeg op pro-continentaal niveau en in die periode boekte hij ook zijn enige drie overwinningen tot op heden: de Franse eendagswedstrijden Classic Sud Ardèche en Tour du Doubs en een etappe in de Tour de San Luis. Sinds 2018 kwam hij uit voor Movistar.