Eduard Prades naar Nippo-Delko One Provence

Eduard Prades trekt de deur achter zich dicht bij Movistar. De 33-jarige Spanjaard kon niet op een contractverlenging rekenen bij de WorldTour-ploeg, en dus doet hij een stapje terug. Hij tekent voor twee jaar bij Nippo-Delko One Provence, het ProTeam uit Frankrijk.

Bij Nippo-Delko One Provence verwacht Prades een programma te krijgen dat op zijn lijf is geschreven. “Ik krijg de aandacht die nodig is om de beste resultaten te behalen, met de verantwoordelijkheid van een kopman in bepaalde wedstrijden”, zegt hij. “Mijn kracht ligt in eendagskoersen met explosieve aankomsten op korte klimmetjes, maar ik kan ook goed uit de voeten in korte rittenkoersen.”

Ploegmanager Philippe Lannes denkt dat de Spanjaard bij zijn team beter tot zijn recht komt. “Hij heeft meer het profiel van een kopman in een ProTeam, dan dat hij een goede helper is in de WorldTour”, denkt Lannes. “Wij bieden hem een WorldTour-waardig team en kiezen wedstrijden uit waarin hij zijn potentie kan laten zien.”

Prades kwam de laatste twee seizoenen uit voor Movistar. De puncheur won namens de Spaanse formatie een etappe in de Tour de la Provence 2019 en het eindklassement van de Vuelta Aragón, maar kwam afgelopen jaar tot slechts 19 koersdagen. Dat kwam mede door een gebroken nekwervel die hij opliep bij de Groenewegen-Jakobsen-crash in Polen. Onlangs nam Prades het nog op voor de geschorste Groenewegen.