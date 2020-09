Movistar versterkt zich met Gregor Mühlberger dinsdag 22 september 2020 om 10:01

Movistar heeft zich versterkt met Gregor Mühlberger, die een driejarig contract heeft getekend bij de ploeg van Eusebio Unzué. De Oostenrijkse klimmer komt over van BORA-hansgrohe, waar hij na vijf seizoenen vertrekt.

Mühlberger laat via zijn nieuwe ploeg weten heel blij te zijn met deze kans. “Het is een erg mooie gelegenheid om mijn vaardigheden te verbeteren en in de toekomst beter te worden, resultaten na te jagen in zowel de zwaarste eendagswedstrijden als korte bergachtige etappekoersen zoals de Dauphiné en de Ronde van het Baskenland. Maar ook om de kopmannen zoveel mogelijk bij te staan in de grote ronden.”

De vorige seizoenen merkte de Oostenrijker dat hij zijn beste prestaties vooral leverde in de derde week van de grote ronden. “Daarin voel ik me vrij sterk en ik hoop dat ik er dan kan staan voor onze kopmannen. Ik stel graag mijn huidige ervaring ten dienste van het team en wil tegelijk veel opsteken van veteranen als Alejandro Valverde en José Joaquín Rojas. Ik kan nog veel verbeteren en te leren en ik ben blij dat ik de kans krijg van Movistar om verder te groeien.”

Teammanager Unzué is ervan overtuigd dat de komst van Mühlberger zijn ploeg extra ervaring oplevert. “Hij heeft al een schat aan ervaring in de WorldTour, ondanks dat hij nog erg jong is. Hij is een veelzijdige renner, iets dat steeds belangrijker wordt in het moderne wielrennen. Ook heeft hij al bewezen een geweldige teamplayer te zijn, wat op zich al een grote meerwaarde is. Ik denk dat hij meer dan geschikt is om het team te leiden in belangrijke koersen.”