Jürgen Roelandts (35) stopt na dit seizoen

Jürgen Roelandts heeft besloten om na dit seizoen te stoppen met wielrennen. De 35-jarige coureur uit België reed de laatste twee seizoenen voor Movistar. “Het is een lastige beslissing, maar ik heb besloten om te stoppen aan het einde van dit seizoen”, schrijft Roelandts op social media.

“Ik ben dankbaar voor de dierbare wielerherinneringen en alle mensen die mij hebben gesteund door mijn reis. Het was een voorrecht. Bedankt, Jürgen”, aldus de klassiekerrenner. De Ronde van Vlaanderen en de Driedaagse Brugge-De Panne van deze week worden zijn laatste koersen.

Roelandts begon zijn loopbaan in 2004 bij Jong Vlaanderen, waarna hij in 2008 zijn debuut als prof maakte bij Silence-Lotto. Hij bleef vervolgens tien jaar in dienst van de Belgische WorldTour-ploeg rijden. In 2018 maakte hij de overstap naar BMC, maar die ploeg hield er na dat jaar mee op. De afgelopen twee seizoenen kwam Roelandts uit voor Movistar, waar hij eigen kansen kreeg in de klassiekers.

Op de erelijst van Roelandts staan een achttal zeges. Zijn eerste overwinning was de Belgische titel in 2008, toen hij Sven Vanthourenhout en Niko Eeckhout versloeg in Knokke-Heist. Ook won hij ritten in de Ronde van Polen, het Circuit Franco-Belge, de Ronde van Luxemburg, de Eurométropole Tour (en het eindklassement in 2012), de Tour Méditerranéen en de Ronde van Valencia.

Ook de podiumplaatsen van Roelandts in de Ronde van Vlaanderen 2013, Milaan-San Remo 2016 en de E3 Prijs 2011 moeten benoemd worden.

Hard decision, but I have decided to retire at the end of this season. I’m grateful for all the precious cycling memories and all the people who have supported me throughout this journey. It’s been a privilege, Thanks Jurgen

