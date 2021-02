Movistar trekt met sterkst mogelijke ploeg naar Vuelta a España

Als het aan teammanager Eusebio Unzué ligt, trekt Movistar met Miguel Ángel López, Alejandro Valverde, Enric Mas én Marc Soler naar de Vuelta a España. “De Vuelta is, samen met de Tour de France, de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.”

Unzué deed zijn uitspraken tijdens de presentatie van de 76e Vuelta a España. “We zullen proberen om met de beste renners aan de start te staan. Het idee is om er te starten met Alejandro, Enric, Marc en Miguel Ángel. Ik ben aangenaam verrast door het parcours. Het is een ontzettend zware Vuelta, ook al trekken we niet door de Pyreneeën.”

Movistar maakte eerder al bekend dat Valverde, López en Mas zich (onder meer) zullen richten op de Vuelta, maar nu heeft Unzué dus ook laten weten dat Soler zijn opwachting zal maken in de Spaanse ronde. Die laatste zal ook als kopman worden uitgespeeld in de Giro d’Italia. López en Mas rijden ook nog de Tour de France.

De Vuelta is altijd al een ronde voor de klimmers geweest en dat is in 2021 niet anders. Zeven etappes kunnen aangemerkt worden als bergetappe. Daarnaast zijn er zes vlakke ritten, vier etappes door het middengebergte, twee tijdritten en twee heuvelritten. Bekijk hier het volledige parcours.