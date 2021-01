Movistar-manager Unzué: “We voelen dit jaar geen extra druk”

In de Spaanse kustplaats Almería vond vandaag de online ploegenpresentatie plaats van Movistar. Eusebio Unzué, al sinds jaar en dag de teammanager van de Spaanse WorldTour-ploeg, ziet de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet. “Of we dit jaar extra druk voelen? Nee”, is Unzué duidelijk.

Movistar was lange tijd een zeer succesvolle formatie in de WorldTour, maar vorig jaar boekte de Spaanse ploeg slechts twee overwinningen. Dat mag niet opnieuw gebeuren, beseft ook Unzué. “Maar we proberen elk jaar gewoon zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Door de komst van Iván García is het ook mogelijk om goed te presteren in de kasseiklassiekers.”

“We hopen ook dat Miguel Ángel López voor een boost kan zorgen in de grote rondes en rittenkoersen van een week. Verder hopen we dat Enric Mas kan blijven groeien als wielrenner en dat Marc Soler zichzelf kan bewijzen als kopman. En dan hebben we ook nog Alejandro Valverde, die enorm veel ervaring met zich meebrengt en in sommige topkoersen nog voor een resultaat zal gaan.”

Miguel Ángel López

Unzué verwacht veel van nieuwkomer López. “Enric is heel erg constant, terwijl López weer anders in elkaar steekt. Die laatste is meer een klimmer en staat niet echt te boek als een tijdrijder. Maar Miguel Ángel probeert wel altijd aan te vallen, dat zit in zijn DNA. Dat kunnen we goed gebruiken als we op jacht gaan naar succes.”

Movistar rekent in de Tour de France op Mas en nieuwkomer López. Beide klimmers rijden ook de Vuelta a España. Dan komen ze ook Valverde tegen. De ervaren kopman focust zich daarnaast op de heuvelklassiekers en de Olympische Spelen. In de Giro d’Italia krijgt Soler het kopmanschap voor het algemeen klassement.