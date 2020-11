Movistar haalt Serrano weg bij Caja Rural-Seguros RGA

Movistar heeft Gonzalo Serrano aangetrokken voor 2021 en 2022. De Spanjaard komt over van Caja Rural-Seguros RGA, waar hij nog een doorlopend contract had. Movistar heeft dus een overeenkomst moeten sluiten met het ProTeam om Serrano over te nemen.

De 26-jarige Serrano won begin dit jaar de tweede etappe van de Ruta del Sol. Eerder deze maand, toen de Madrileen nog de Vuelta a España reed namens Caja Rural, sijpelde het nieuws door dat hij op de radar stond van Movistar.

Door de komst van Serrano heeft Movistar nu 28 renners op papier voor volgend seizoen. Onlangs werden ook de contracten van baanrenners Albert Torres en Sebastian Mora verlengd. De WorldTour-ploeg van manager Eusebio Unzué zegt nog niet klaar te zijn op de transfermarkt.

“Ik ben blij dat ik de kans krijgt om aan te sluiten bij een sterke ploeg als Movistar”, aldus Serrano. “Zij geven mij de kans om de koersen in de grootste wedstrijden en met de beste profs van de wereld. Ik wil zoveel mogelijk leren en eendagsklassiekers rijden. Daar voel ik mij het best thuis in thuis en mijn doel was altijd om die ook in de WorldTour te rijden.”