‘Carlos Betancur naar Colombia Tierra de Atletas’

Carlos Betancur vertrok dit jaar geruisloos bij het Spaanse Movistar. De inmiddels 31-jarige renner keert terug naar zijn thuisland Colombia en zal volgens Ciclismointernacional in 2021 koersen voor Colombia Tierra de Atletas.

Ciclismointernacional liet eerder al weten dat Betancur een contract zal tekenen bij een Colombiaanse ploeg uit het departement Antioquia, waar Betancur is opgegroeid en ook nog altijd woonachtig is. De explosieve klimmer zal volgens meerdere bronnen gaan koersen voor het continentale Colombia Tierra de Atletas.

Ervaren ploeggenoten

Colombia Tierra de Atletas kon dit jaar al rekenen op ervaren renners als Darwin Atapuma (ex-BMC, UAE Emirates en Cofidis) en Miguel Angel Rubiano (in het verleden actief voor Androni Giocattoli) en beloftevolle coureurs zoals Nelson Soto (ex-Caja Rural) en Hernan Aguirre. De ploeg mocht dit jaar een Italiaans programma afwerken.

Betancur stapte eind 2010 met mooie adelbrieven over naar de profs en won prestigieuze wedstrijden als de Giro dell’Emilia en Parijs-Nice. Ook werd hij in 2013 vijfde in de Giro d’Italia. Betancur bleek echter ook moeilijk te managen voor ploegleiders. Zo verdween hij soms voor langere tijd van de radar en kampte hij tijdens het seizoen met overgewicht.