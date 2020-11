Kogel door de kerk: Miguel Ángel López tekent bij Movistar

Movistar heeft een flinke slag geslagen op de transfermarkt. Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft Miguel Ángel López ook daadwerkelijk getekend bij het Spaanse Movistar. De Colombiaanse klimmer verlaat na zes seizoenen Astana.

Eerder werd López nog gelinkt aan BORA-hansgrohe en aan AG2R La Mondiale, maar de 26-jarige renner heeft uiteindelijk gekozen voor de ploeg van manager Eusebio Unzué. Die laatste was enkele dagen geleden nog niet zeker van de komst van López. “Als ik er een percentage op moet plakken, dan is de kans ‘fifty-fifty’ dat hij tekent.”

“Ik ben blij dat ik nu deel uitmaak van een van de beste ploegen ter wereld”, aldus López, die voor één jaar heeft getekend. “Ik zal de ploeg zo goed mogelijk vertegenwoordigen en daarmee ook de Colombiaanse wielerfans. Movistar is een speciale ploeg in Colombia en heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van het wielrennen in Latijns-Amerika.”

‘Hele belangrijke versterking’

“Miguel Ángel is een hele belangrijke versterking”, is manager Unzué in zijn nopjes. “We trekken een ervaren renner aan die al geweldige resultaten achter zijn naam heeft staan. Het is een aanvallende renner die ook onverwachte dingen kan doen. Bovendien heeft hij al eens op het podium gestaan van een grote ronde.”

López zal volgend seizoen moeten samenwerken met Alejandro Valverde, Enric Mas en Marc Soler, die ook klassementsambities koesteren in het tenue van Movistar. Eerder trok de ploeg al Iván García, Gregor Mühlberger, Gonzalo Serrano en Abner González aan voor 2021.

Succesvolle periode

Voor López komt er een einde aan een succesvolle periode bij Astana. Hij maakte in 2015 zijn profdebuut namens de Kazachse formatie en won in zijn tweede jaar al de Ronde van Zwitserland. In 2017 maakte hij indruk in de Vuelta a España door twee bergritten te winnen en een jaar later werd hij derde in de Giro d’Italia en Vuelta a España.

Afgelopen seizoen won hij een bergetappe in de Tour de France met aankomst op de Col de la Loze en leek hij op weg naar een podiumplaats, maar in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles ging het fout en zakte López nog naar een zesde plaats. Ook won hij begin dit jaar nog een bergetappe in de Volta ao Algarve.