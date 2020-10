Vuelta 2020: Marc Soler bekroont beulswerk Movistar in Lekunberri

Marc Soler heeft de tweede rit van de Vuelta 2020 op zijn naam geschreven. De 26-jarige Spanjaard van Movistar kwam na een etappe van 151,6 kilometer tussen Pamplona en Lekunberri als eerste over de finish, nadat hij in de afdaling van de slotklim wegsprong uit de kopgroep.

Een peloton van 173 renners vertrok rond tien voor twee voor een rit door de regio Navarra. Na de start door de pittoreske straten van Pamplona duurde het even voordat de vlucht van de dag vorm kreeg. Een vroege poging van Pim Ligthart (Total Direct Energie) werd in de kiem gesmoord, terwijl ook een nieuwe poging van zes renners geen ruimte kreeg van het door Jumbo-Visma aangevoerde peloton.

Wellens in de aanval

De Colombiaan Juan Felipe Osorio (Burgos-BH) probeerde het vervolgens solo en kreeg gezelschap van de Spanjaard Julen Amezqueta (Caja Rural), de Belg Tim Wellens (Lotto Soudal) en de Nederlandse Vueltadebutant Julius van den Berg (EF Pro Cycling). Ook Simon Geschke (CCC) probeerde de oversteek te maken en kreeg even later gezelschap van Bruno Armirail (Groupama-FDJ) en Luis Ángel Maté (Cofidis). De drie zouden er echter niet in slagen om zich bij de koplopers te voegen. AG2R La Mondiale verloor ondertussen met Axel Domont al zijn derde renner in deze nog jonge Vuelta.

De vier leiders begonnen met een minuut voorsprong aan de eerste klim van de dag. Op de Alto de Guirguillano kwam Tim Wellens als eerste boven. Wellens bleef als enige renner uit de oorspronkelijke vlucht over en kreeg in de afdaling gezelschap van thuisrijder Alex Aranburu (Astana) en de Fransen Bruno Armirail (Groupama-FDJ) en Jonathan Hivert (Total-Direct Energie). Ook de Spanjaard Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) wist nog aan te sluiten bij de vluchtersgroep, die uiteindelijk meer dan vijf minuten voorsprong bij elkaar reed. Onder aanvoering van Team Jumbo-Visma hield het peloton het verschil binnen de perken.

Movistar controleert

Tijdens de beklimming van de Puerto de Urbasa nam Wellens afstand van zijn medevluchters. Hij kwam met anderhalve minuut voorsprong als eerste boven. In de afdaling nam Movistar de controle in het peloton over en nam de voorsprong van de aanvallers zienderogen af. Op weg richting de slotklim kreeg Wellens gezelschap van zijn voormalige vluchtmakkers, die ondertussen nog maar twee minuten van hun voorsprong over hadden. De blauwe stoomtrein van Movistar denderde in de achtergrond echter ongenadig verder.

Op 32 kilometer van het einde gingen Richard Carapaz en Andrey Amador er plots vandoor. De ingelopen Aranburu wist aan te sluiten en de drie reden richting Armirail, die als enige vluchter nog voorop reed. Na een samensmelting begonnen de vier met een kleine voorsprong aan de Alto de San Miguel de Aralar. Carapaz stond er al snel alleen voor, waarna hij snel werd ingerekend door het door Movistar aangevoerde peloton. Tom Dumoulin moest al snel de voorste groep laten gaan.

Aan kop van de wedstrijd trok Luis León Sánchez op zes kilometer van de top ten aanval. De 36-jarige routinier reed twintig seconden weg, maar werd op 2,5 kilometer van de meet weer ingerekend. In de laatste kilometer was het Sepp Kuss die een korte versnelling plaatste, maar Movistar herstelde alweer snel de orde. Ook Carapaz probeerde het vlak voor de top, waarna een groepje van acht renners aan de afdaling begon.

Soler maakt het af

Soler sprong kort daarna weg uit de kopgroep en wist een voorsprong van twintig seconden bij elkaar te rijden. De Catalaan slaagde erin om uit de greep van zijn achtervolgers te blijven en kon in Lekunberri zijn overwinning vieren. Roglic won op negentien seconden de sprint van de achtervolgers en veroverde dure bonificatiesecondes. Dan Martin werd derde, voor Carapaz en Valverde.