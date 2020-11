Wielertransfers 2021: Ghebreigzabhier, Tiberi, Skjelmose, Dowsett, Movistar Team

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Amanuel Ghebreigzabhier

Amanuel Ghebreigzabhier (26) verruilt NTT Pro Cycling voor Trek-Segafredo, waar hij een contract voor twee jaar heeft getekend. “Ik ben erg blij met het nieuwe avontuur”, laat de Eritreeër weten via zijn nieuwe ploeg. “Ik heb altijd een zeer positief beeld gehad van het team. Mezelf verder te verbeteren in etappewedstrijden, en dan met name in de grote ronden, is mijn eerste doel. Het idee om samen met Vincenzo Nibali te rijden maakt me erg enthousiast.”

Volgens manager Luca Guercilena is Ghebreigzabhier een gevestigde waarde. “Maar we denken dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Zijn profiel was precies dat we zochten, een degelijke en nog jonge klimmer om in te investeren. We zien een groot potentieel in Amanuel en hopen dat we hem kunnen helpen zijn potentieel te ontbolsteren. Hij is een waardevolle aanwinst voor de ploeg, vooral om onze kopmannen in de bergen te helpen tijdens etappewedstrijden.”

Trek-Segafredo

Trek-Segafredo bevestigde daarnaast dat Antonio Tiberi (19) en Mattias Skjelmose (20), die dit seizoen al een stage afwerkten bij de ploeg, komend jaar als profrenner bij het team blijven. Ze tekenden, als neoprofs, allebei een contract voor twee jaar.

Alex Dowsett

Zondag maakte Alex Dowsett (32) bekend dat hij ook komend jaar deel uitmaakt van het peloton en volgens bronnen van La Gazzetta dello Sport heeft de Brit overeenstemming bereikt met zijn huidige ploeg Israel Start-Up Nation over een contractverlenging. In dat geval treft hij landgenoot Chris Froome, met wie hij in 2011 en 2012 al eens samen reed bij Sky Procycling. De viervoudige Tourwinnaar komt deze winter over van INEOS Grenadiers.

Dinsdag kondigde Dowsett overigens aan dat hij op zaterdag 12 december in Manchester het werelduurrecord gaat aanvallen. Hij moet dan meer dan 55,089 kilometer afleggen dan de huidige recordhouder, Victor Campenaerts.

According to @Gazzetta_it sources, @alexdowsett – stage winner this year at @giroditalia – has reached the agreement to be also in next season a rider of @YallaIsraelSUN So he well be team-mate of @chrisfroome. 12 december: world hour record attempt in Manchester — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) November 11, 2020

Movistar Team

Movistar heeft de derde nieuwkomer aangekondigd. Na Gregor Mühlberger en Iván García gaat ook de Abner González (20) voor de ploeg rijden. De Puerto Ricaan komt over van het Spaanse amateurteam Telco,m-On Clima-Osés en tekende een contract voor drie jaar. Na de coronabreak maakte hij indruk door de Clasica Ciudad Torredonjimeno na een aanval van meer dan veertig kilometer te winnen. Ook zegevierde hij in een klimtijdrit in de Vuelta a Alicante.

“Dit is een droom die uitkomt”, reageerde González via zijn nieuwe ploeg. “Ik kan nog steeds niet geloven dat ik zo’n moeilijk seizoen op deze manier kan afsluiten. Het maakt me trots dat ik de eerste Puerto Ricaanse profrenner wordt in de wielersport. Ik hoop de komende jaren veel van deze ploeg te leren en hopelijk kan ik in de toekomst een belangrijke renner worden in zowel het team als in het peloton.”

Manager Eusebio Unzué leerde zijn nieuwe aanwinst beter kennen door zijn uitstekende prestaties in het Spaanse amateurcircuit. “Hij bewees een geweldige allrounder te zijn die goed gedijt in de zwaarste wedstrijden, zoals we zagen in Torredonjimeno. We denken dat hij een groot potentieel heeft om te slagen in Europa op zo’n jonge leeftijd. Dit is wederom een gok met het oog op de toekomst, nadat we die de afgelopen jaren wel vaker al vaak namen.”