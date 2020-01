Wielerploegen 2020: NTT maandag 27 januari 2020 om 07:00

Het is januari en dat betekent dat een nieuw wielerseizoen is begonnen. Net als elk jaar trapt WielerFlits deze maand traditiegetrouw af met het voorstellen van alle WorldTour-Teams. Vandaag aan de beurt: NTT Pro Cycling, de ploeg van Victor Campenaerts, Michael Valgren en Louis Meintjes.

NTT

Land: Zuid-Afrika

Sponsors: NTT (systeemintegratiebedrijf)

Sinds: 2008 (voorheen MTN-Qhubeka en Dimension Data)

UCI-code: NTT

Fietsensponsor: BMC

Tenue 2020:

Het jaar van Dimension Data

Van alle WorldTour-teams deed alleen Katusha-Alpecin het in 2019 slechter dan Dimension Data. Het team behaalde ‘slechts’ zeven zeges. Daarnaast deed de ploeg nergens écht mee om de overwinning. En dat terwijl er in 2018 met de komst van Enrico Gasparotto, Michael Valgren en Roman Kreuziger (de nummers een, twee en drie van de Amstel Gold Race 2018) groots werd ingezet op de klassiekers.

Vooral het matige seizoen van Valgren zorgde voor gefronste wenkbrauwen. Na winst in de Amstel Gold Race en Omloop het Nieuwsblad in 2018 werd van de 27-jarige Deen verwacht dat hij bij Dimension Data een nieuwe stap in zijn ontwikkeling zou zetten. Dat bleek dus niet zo te zijn. De cijfers: 53e in de Amstel Gold Race, 102e in de Ronde van Vlaanderen en zelfs DNF in Luik-Bastenaken-Luik. Nee, 2019 was niet het jaar van Valgren.

2019 was ook niet het seizoen van Mark Cavendish. Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat we de 34-jarige Brit zagen vlammen in de Tour de France, maar aan het begin van het jaar was er nog groot vertrouwen in de kwaliteiten van Cavendish. Samen met Giacomo Nizzolo moest hij voor sprintsucces zorgen in de grote rondes. Nizzolo zou naar de Giro gaan, Cavendish naar de Tour. Zo liep het uiteindelijk niet.

Cavendish kon zich nooit mengen in de strijd om de ritzeges (een derde plaats in de derde etappe van de Tour of Turkey daargelaten) terwijl Nizzolo de ereplaatsen in onder andere de Giro d’Italia aan elkaar reeg en zelfs wist te winnen in de Ronde van Oman en de Ronde van Slovenië. Het gevolg: Cavendish werd gepasseerd voor de Tour de France, waar Nizzolo naartoe zou gaan. Het zou het einde betekenen van het huwelijk tussen Dimension Data en Mark Cavendish.

Gelukkig voor Dimension Data waren er nog een aantal lichtpuntjes. Alhoewel het niet liep in de grote rondes, werden wel succesjes behaald in kleinere rittenkoersen. Zoals eerder gezegd was Nizzolo succesvol in Oman en Slovenië, en na de Tour ook nog eens in de Vuelta a Burgos. Maar hij boekte niet het grootste succes voor Dimension Data. Dat deed Edvald Boasson Hagen. Met ritzeges in de openingsetappe van de Ronde van Valencia en het Criterium du Dauphiné zorgde hij voor een sporadisch glimlachje bij teameigenaar Douglas Ryder. Maar genoeg om het seizoen te redden was dat zéker niet.

Aantal overwinningen: 7

Belangrijkste resultaten:

Ritzege Criterium du Dauphiné

Ritzege Tour of Oman

Ritzege Tour of Norway

Ritzege Tour of Slovenia

Ritzege Volta a la Comunitat Valenciana

Ritzege Tour of Slovenia

Ritzege Vuelta a Burgos

Nationaal kampioenschap tijdrijden Eritrea

EuroEyes Cyclassics Hamburg

Tour of Norway

Transfers

Een frisse wind waaide afgelopen winter door de selectie van NTT. Er kwam met het vertrek van Mark Cavendish en het pensioneren van Bernhard Eisel en Mark Renshaw een einde aan het ‘Tijdperk Cavendish’, terwijl met de komst van enkele grote talenten optimistisch werd ingespeeld op de toekomst. Twaalf renners maakten de overstap naar het team van Ryder, tien renners vertrokken naar een andere ploeg of stopten.

Het moest anders bij NTT na het desastreus verlopen 2019. Daarom werden coureurs aangetrokken die aankomend jaar al de kastanjes uit het vuur kunnen halen voor de Zuid-Afrikaanse ploeg, maar misschien nog wel meer in de jaren daarna. Met de 21-jarige Italiaan Samuele Battistella, die na de diskwalificatie van Nils Eekhoff op het WK in Yorkshire tot wereldkampioen werd uitgeroepen, werd een grote slag geslagen.

De Italiaan kan goed meekomen zodra de weg omhoog loopt én beschikt over een goede sprint, hetgeen van hem in de toekomst tot een van de betere klassiekerrenners kan maken. Battistella maakt net als zijn ploeggenoot Matteo Sobrero de oversteek vanuit de opleidingsploeg van NTT, Dimension Data for Qhubeka.

Met Dylan Sunderland (23) en Andreas Stokbro (22) werden nog twee jeugdige renners aangetrokken voor de toekomst. Sunderland maakte afgelopen seizoen furore in Le Tour de Savoie Mont Blanc met een vierde plaats, terwijl hij tussen de WorldTour-renners als negende eindigde in de Herald Sun Tour.

Het potentieel van Stokbro is misschien nog wel groter. De Deen schreef afgelopen seizoen de Ronde van Vlaanderen voor beloften op zijn naam. Daarnaast is Stokbro ook nog eens erg rap, wat hem aankomend seizoen al erg gevaarlijk kan maken in enkele wedstrijden net onder het WorldTour-niveau.

Voor het presteren op WorldTour-niveau werden dan weer een aantal andere gevestigde namen aangetrokken. Met het aantrekken van Victor Campenaerts weet NTT dat er gegarandeerd één of meerdere tijdritten op WorldTour-niveau gewonnen gaan worden. NTT hoopt ook te winnen met Max Walscheid en Carlos Barbero, maar dan in de sprints. Dan zullen zij allebei nog wel een laatste stap in hun ontwikkeling moeten zetten.

Een laatste opvallende naam: Domenico Pozzovivo. De 37-jarige Italiaan dacht even dat zijn carrière erop zat nadat Bahrain Merida besloot zijn contract niet te verlengen, maar NTT ging op de valreep overstag. Wat kan deze 53 kilo wegende klimmer nog op zijn oude dag, in het jaar nádat hij zijn been brak?

Zoals eerder vermeld zijn Cavendish, Eisel en Renshaw vertrekkende namen bij NTT, maar er zijn nog meer coureurs van formaat die het team, waar Bjarne Riis recentelijk als teammanager werd aangetrokken, de rug toekeren. Wat te denken van de Nederlander Tom-Jelte Slagter, die bij Dimension Data leek vast te lopen? Of Julien Vermote, die als klassiekerkopman werd gehaald, maar nooit zijn eigen ambities wist in te lossen. Slagter vertrekt naar B&B Hotels-Vital Concept, Vermote naar Cofidis.

Lars Bak (40) en Stephen Cummings (38) hebben net als Eisel en Renshaw besloten om hun fiets aan de wilgen te hangen. Zij hebben het afgelopen wielerdecennium het peloton van kleur voorzien, maar vertrekken bij Dimension Data via de achterdeur. In hun laatste seizoen waren zij nog maar nauwelijks in beeld.

UIT

Mark Cavendish (Bahrain McLaren)

Bernhard Eisel (stopt)

Lars Bak (stopt)

Mark Renshaw (stopt)

Tom-Jelte Slagter (B&B Hotels-Vital Concept)

Stephen Cummings (stopt)

Julien Vermote (Cofidis)

Jacques Janse van Rensburg (stopt)

Jaco Venter (stopt)

Scott Davies (Bahrain McLaren)

IN

Carlos Barbero (Movistar)

Victor Campenaerts (Lotto Soudal)

Max Walscheid (Sunweb)

Benjamin Dyball (Team Sapura)

Michael Gogl (Trek-Segafredo)

Samuele Battistella (Dimension Data for Qhubeka)

Andreas Stokbro (Riwal Readynez)

Matteo Sobrero (Dimension Data for Qhubeka)

Dylan Sunderland (Team BridgeLane)

Shotaro Iribe (Team NTT)

Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida)

Michael Carbel (Waoo)

Ambities voor 2020

Douglas Ryder sprak tijdens de teampresentatie van NTT hardop zijn ambitie uit: de ploeg moet in 2020 bij de beste tien teams ter wereld horen. Om deze doelstelling te realiseren, zal de formatie wel vaker moeten winnen dan dat het deed in 2019, namelijk zeven keer. Dat mag, gezien de huidige selectie, geen problemen opleveren.

Giacomo Nizzolo is, nu Mark Cavendish vertrokken is, onomstreden de nummer één sprinter van de ploeg. De winnaar van de puntentrui in de Giro d’Italia van 2015 en 2016 zal in de kleinere rittenkoersen ongetwijfeld weer voor een aantal overwinningen zorgen. De Italiaan is veelbelovend aan het nieuwe seizoen begonnen, met ritwinst in de Tour Down Under.

Hetzelfde geldt voor Carlos Barbero en Max Walscheid, die vorig jaar samen verantwoordelijk waren voor twee overwinningen en talloze ereplaatsen. Absolute wereldtop zijn de sprinters niet, maar UCI-punten zullen zij ongetwijfeld voor het team behalen. Let op: ook Ryan Gibbons is rap. Alhoewel klinkende overwinningen in de carrière van de Zuid-Afrikaan voorlopig uitbleven, zou het zomaar eens kunnen dat Gibbons dit jaar doorbreekt.

In potentie kan NTT wél wereldtop zijn in het klassieke werk. Roman Kreuziger, Enrico Gasparotto en Michael Valgren wonnen in het verleden allemaal al eens een grote klassieker, maar bij hen kwam het er niet uit in 2019. De vraag is of het er wel uit gaat komen in 2020, aangezien Kreuziger (33) en Gasparotto (37) aardig op leeftijd zijn. En dus zullen de ogen vooral gericht op Valgren. Herstelt de Deen zich? In dat geval kan hij opgeschreven worden voor onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. In hun schaduw is het uitkijken naar Samuele Battistella en Andreas Stokbro.

Een coureur die nog niet genoemd is, is Louis Meintjes. Tijdens de teampresentatie werd de Zuid-Afrikaan als een van de kopmannen gepresenteerd. Het afgelopen jaar viel tegen: met een 53e plaats in het algemeen klassement is het Meintjes niet gelukt om top-10 in een grote ronde te rijden. In 2020 hoopt hij te knallen in de Tour de France en zijn achtste plaatsen van 2016 en 2017 te evenaren, of zelfs te verbeteren. Met Ben O’Connor, Amanuel Ghebreizhabier en Gino Mäder om zich heen, beschikt Meintjes over genoeg klimtalent om zich heen. Daar waar Meintjes voor de Tour gaat, focust Pozzovivo zich op de Giro.

Tot slot: Victor Campenaerts en Edvald Boasson Hagen zijn de overige kopmannen van NTT. Deze coureurs ademen klasse en zijn een merk an sich. Campenaerts hoopt op de Olympische Spelen, maar gaat sowieso naar de Giro d’Italia om te scoren in een van de drie tijdritten. Allrounder Boasson Hagen is misschien niet meer de renner van weleer, maar reken maar dat hij aankomend seizoen nog eens van zich zal laten horen. Zoals hij dat ook deed in het Criterium du Dauphiné. Voor hem staan de Vlaamse klassiekers op het programma, gevolgd door de Ronde van Zwitserland en de Tour de France.

Selectie Team NTT voor 2020

Carlos Barbero

Samuele Battistella

Edvald Boasson Hagen

Victor Campenaerts

Michael Carbel

Stefan De Bod

Nic Dlamini

Benjamin Dyball

Enrico Gasparatto

Amanuel Ghebreigzhabier

Ryan Gibbons

Michael Gogl

Shotaro Iribe

Reinhardt Janse van Rensburg

Ben King

Roman Kreuziger

Gino Mäder

Louis Meintjes

Giacomo Nizzolo

Ben O’Connor

Domenico Pozzovivo

Matteo Sobrero

Andreas Stokbro

Dylan Sunderland

Jay Robert Thomson

Rasmus Tiller

Michael Valgren

Max Walscheid

Danilo Wyss

Totaal: 30 renners