Domenico Pozzovivo krijgt op de Teide te maken met storm Filomena

De trainingsstage van Domenico Pozzovivo op het Spaanse eiland Tenerife is deels in het water gevallen. De Italiaanse klimmer vertoeft momenteel op de bekende trainingsvulkaan El Teide, maar ook op Tenerife hebben de mensen last van winterstorm Filomena.

“Ik verblijf al sinds begin januari op de Teide, maar ik heb nog nooit zulke slechte weersomstandigheden meegemaakt. De temperatuur zakt ’s nachts onder het vriespunt”, zo laat Pozzovivo weten aan Tuttobiciweb. “Verder zijn de belangrijkste wegen onbegaanbaar, rotsblokken blokkeren de boel.”

“In het natuurpark rond de vulkaan is het op bepaalde plekken nu echt spekglad.” De renner van Qhubeka ASSOS kon twee dagen zelfs geen kant op. “We zaten volledig geïsoleerd en hadden zelfs geen telefoonverbinding. We moesten uiteindelijk elf kilometer van ons hotel op zoek naar verbinding…”

“Gelukkig ziet de situatie er nu weer beter uit. Ik kan momenteel weer naar beneden om te winkelen”, aldus Pozzovivo. Ook Michael Gogl en Simon Clarke verblijven namens Qhubeka ASSOS op de Teide in aanloop naar het nieuwe wielerseizoen.