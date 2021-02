Danilo Wyss (35) zet punt achter carrière

Danilo Wyss stopt met wielrennen. De 35-jarige Zwitser zat zonder contract nadat NTT Pro Cycling (dit jaar Qhubeka ASSOS) zijn contract niet verlengde. Zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg heeft niets opgeleverd, waardoor Wyss besloten heeft een punt achter zijn carrière te zetten.

“Ik zal veel goede herinneringen hebben aan mijn dertien jaar op het hoogste niveau”, schrijft Wyss op sociale media. Hij kijkt met veel trots terug op de zomer van 2015. “Toen won ik het Zwitsers kampioenschap en mocht ik de rode trui met het witte kruis dragen op de wegen van de Tour de France. Als kers op de taart kwam daar een ritzege in de ploegentijdrit bij.”

In 2008 werd Wyss prof bij BMC, dat toentertijd nog een ProContinentale ploeg was. Met de Amerikaanse ploeg met Zwitserse roots groeide hij door naar de WorldTour. Eind 2018, toen BMC zich terugtrok als hoofdsponsor, verkaste Wyss naar Dimension Data. Het bleef voor de hardrijder bij een tweejarig verblijf in Zuid-Afrikaanse dienst.

De enige profzege die hij behaalde was zijn nationale wegtitel van 2015. Ook werd hij eens vierde in het klassement van de Arctic Race of Norway 2018 en tweede in een Vuelta-etappe in 2016. Daarnaast stond hij aan de start van twaalf grote rondes, die hij allemaal uitreed. “Ik heb ook het geluk gehad dat ik bespaard ben gebleven van ernstige valpartijen. Ik heb niets gebroken. Iets wat weinig wielrenners kunnen zeggen”, vertelt hij.