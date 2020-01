‘Terugkerende Bjarne Riis wordt teambaas bij NTT’ dinsdag 7 januari 2020 om 14:13

Er werd de afgelopen maanden al druk gespeculeerd over de toekomst van Bjarne Riis, maar morgen komt de oud-Tourwinnaar met nieuws over de plannen van zijn bedrijf Virtu Cycling. Als we het Deense B.T. mogen geloven, zal Virtu Cycling mede-eigenaar worden van WorldTour-ploeg NTT. En zal Riis de nieuwe teambaas worden van de Zuid-Afrikaanse formatie.

In oktober 2019 waren er al geruchten over een mogelijke terugkeer van Riis op WorldTour- of ProContinentaal niveau. De overkoepelende organisatie Virtu Cycling Group, waarvan Riis een van de eigenaren is, sprak de hoop uit om in 2020 de stap te maken naar een hoger wielerniveau. “De ambitie is om deel uit te maken van het profpeloton”, zo vertelde CEO Anders Gram Simonsen.

Het bleef vervolgens lange tijd stil rondom Riis en Virtu Cycling Group, maar de voormalig manager van onder meer CSC, Saxo Bank en Tinkoff doorbreekt woensdag het stilzwijgen tijdens een persconferentie in Kopenhagen. De verwachting is dus dat Virtu Cycling mede-eigenaar zal worden van wielerploeg NTT en dat Riis het sportieve stokje zal overnemen van Douglas Ryder.

Deense invloeden

Ryder blijft wel mede-eigenaar van de ploeg, wat betekent dat NTT Pro Cycling op een Zuid-Afrikaanse licentie zal blijven koersen. De 55-jarige Riis komt bij zijn nieuwe werkgever heel wat landgenoten tegen met Lars Michaelsen (sportief manager), Lars Bak (ploegleider) en renners Michael Valgren en Andreas Stokbro. Die laatste twee reden zelfs even onder de vleugels van Riis.

