Vrijdag, de dertiende: Thijs Aerts kende een bewogen week

Interview

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien van de Grote Prijs Sven Nys in Baal bij de elite mannen: Thijs Aerts.

Dat Aerts überhaupt aan presteren toekwam in Baal mag je gerust bijzonder noemen, want de renner uit Rijkevorsel had er een bewogen week opzitten. Niet alleen ruilde hij de Baloise-Trek Lions op Nieuwjaarsdag in voor de veldritploeg van Intermarché-Circus-Wanty, ook kwam zijn broer Toon in het middelpunt van de belangstelling te staan toen hij op een persconferentie bekendmaakte dat de UCI hem een schorsingsvoorstel van twee jaar had toegestuurd.

“Van de ene op de andere dag veranderen van ploeg en materiaal, is niet evident”, vertelt Aerts. “Wout van Aert wisselde alleen van schakelsysteem, en zelfs dat was voor hem al wennen. Maar bij mij was het zowel de fiets als het schakelsysteem en de wielen, et cetera. Alles wat je je kunt inbeelden kende opeens een ander merk, alleen mijn schoenen waren nog dezelfde. Het minste wat je kan zeggen, is dat het hard wennen was in Baal. Trouwens ook qua entourage: mijn oude ploegmaats zag ik op dat moment nog altijd als ploegmaats. Het duurde even voor ik me ervan bewust was dat ik een andere trui droeg. Ik zat dan ook al tien jaar in dezelfde omgeving.”

Vooral tijdens de eerste wedstrijdhelft zaten er nog wat fouten in zijn crosstechniek. “Een bocht aansnijden, op en af de fiets springen, de fiets schouderen: alles heeft een ander gevoel op zo’n nieuwe fiets. De buizen van de fiets zijn in een iets ander formaat gemaakt, waardoor je hand anders uitkomt. Tegen het einde van de cross ging het al beter, maar zoiets heeft tijd nodig. Op training kan je dat proberen te simuleren, maar je zal nooit dezelfde focus hebben als in koers.”

Al bij al kon Aerts dus wel leven met zijn dertiende plaats. “Naast de gewenning aan mijn nieuw materiaal, reed ik in de eerste ronde al lek. Ik moest van ver terugkomen, dan is dertiende geen slecht resultaat voor iemand van mijn kaliber. Zeker als je in kaart brengt dat het hele seizoen niet makkelijk is op mentaal vlak. Zoals je weet, was het niet de leukste periode binnen mijn gezin.”

Lastige gezinssituatie

Daarmee doelt Aerts op de onzekerheid die lang boven het hoofd van zijn broer Toon hing. De UCI wachtte wel erg lang met communiceren over de gevolgen van diens positieve dopingplas, wat woog op Aerts en zijn hele entourage. “Ik geef gerust toe dat ik er de laatste weken moeite mee heb gehad, en dat heeft tot wat meer wisselvallige wedstrijden van mezelf geleid. Je moet weten: ik woon nog bij mijn ouders, dus je draagt die situatie onvermijdelijk mee. Al ben ik wel blij dat Toon zijn verhaal eindelijk heeft kunnen doen. Dat geeft meer rust in onze hoofden.”

Toon vertelde eerder deze week in de podcast CROSS dat hij overal bestookt werd met vragen over zijn situatie, terwijl hij om juridische redenen en omdat hij bepaalde zaken nog niet zeker wist, niets mocht zeggen. Herkenbaar voor broer Thijs. “Wanneer Toon zelf op de cross was, kreeg hij veel vragen over zijn situatie. Maar Toon was ook vaak niet op de cross, en dan kwamen al die mensen bij mij verhaal halen. En ik snap dat wel: die mensen zitten met ons in. Maar het is verre van leuk om elke keer dezelfde uitleg te moeten doen. En dat stopt ook niet op de cross, hé. In de winkel kom je mensen tegen, zelfs mijn eigen maten durven al eens informeren. Daarom is het goed dat de mensen nu weten hoe we ervoor staan.”

“Ik merkte meteen dat de vragen sterk zijn verminderd. Nu kunnen mensen ook eens vragen hoe het eigenlijk met mij gaat. Ook niet onbelangrijk, vind ik zelf. Het moet niet altijd over mijn broer gaan op dat moment. Ik wil het daar natuurlijk wel eens over hebben en ik zit er zelf ook enorm mee in, maar ik moet zelf ook nog wel mijn job kunnen doen en mijn focus houden”, aldus Thijs.

Aerts en zijn broer waren altijd vaste trainingspartners. Ook dat ging de afgelopen maanden op de schop. “Het is te zeggen: naar mijn gevoel is er op dat vlak weinig veranderd. Als ik thuis was, ging ik nog vaak met Toon op pad. Alleen… ik ben ook een hele tijd met de ploegmaats op schok geweest in de Baloise Belgium Tour, Ronde van Wallonië, Ronde van Namen en Flèche du Sud. Om van de ploegstages nog te zwijgen. In die periodes kreeg ik van Toon te horen dat het voor hem een grote aanpassing was om veel alleen te zijn. Voor mij voelde het soms alsof ik hem in de steek liet, terwijl ik er niets aan kon doen en gewoon mijn job deed. Ook dat was een lastige tijd.”

“Toon kon wel meer dan ooit een mentor voor mij zijn. Hij is iemand die veel meer kent van trainingen dan ik. Ik ben nooit bezig geweest met cijfertjes, Toon wel. En gezien hij geen koersen deed en meer tijd had, controleerde hij mee mijn trainingen. Zo bekeek hij wat ik die dag gedaan had, hoe de wedstrijden gingen, hoe de hartslagen lagen, welke wattages ik reed. Dat was voor hem plezant. Daar heeft hij zelf al veel van kunnen leren en ik denk dat hij op latere leeftijd ook nog wel renners zal trainen. Dan is het tof dat hij daarin heeft kunnen leren, en niet alleen zijn trainingen kon zien maar ook die van mij mocht opvolgen.”

Progressie bij Wanty

Terug over de renner Thijs Aerts. Die wil er de komende maanden nog het beste van maken, in de laatste maanden van het seizoen. “Ik kom in een omgeving terecht waarin er veel naar mij zal worden gekeken. Quinten Hermans en Corné van Kessel zijn vertrokken, waardoor ik en Kevin Kuhn de enige profs zijn. Op zich heb ik daar geen probleem mee, want ik vermoed dat we later dit jaar stilletjes aan weer de beste Thijs Aerts gaan zien. Om dan richting volgend seizoen naar meer constante prestaties te streven.”

Daarvoor rekent de Rijkevorselnaar op de professionele begeleiding van zijn nieuwe ploeg. “Ik was eigenlijk niet zinnens om te vertrekken bij Baloise-Trek Lions, maar na een eerste gesprek met Bart Wellens en Aike Visbeek is er een hele nieuwe wereld voor mij en Toon opengegaan. Met wat voor dingen ze binnen deze ploeg bezig zijn, dat was ik niet gewoon. Qua aerodynamica, en zo stonden we in onze vorige ploeg bij lange niet zo ver. Dat maakt het interessant om extra aan kleine details te werken en dankzij deze frisse wind nog meer progressie te maken.”

Want bij Aerts zit er meer in dan er op dit moment uitkomt. Bij de jeugd kroonde hij zich tot wereldkampioen bij de junioren, en werd hij Belgisch kampioen bij de beloften. Dan heb je iets in je mars. “Zeker, maar er was de afgelopen jaren altijd wel iets mis. Eerst brak ik mijn vinger, waar ik nog lang de gevolgen van heb gedragen. Het jaar nadien kreeg ik toxoplasmose en nu was er de situatie met Toon. Richting volgend jaar wil ik eens niets voorhebben en van pech gespaard blijven. Een paar jaar terug zat ik elke week in de Wereldbeker-selectie en kwam ik dichtbij een selectie voor het WK. Daar moet ik terug naar streven.”

Profiel Thijs Aerts Naam: Thijs Aerts

Land: België

Leeftijd: 26 jaar

Categorie: Elite mannen

Ploeg: Intermarché-Circus-Wanty

Favoriete cross: Oostmalle. De laatste van het jaar, dicht in de buurt van waar ik woon. De zandgrond ligt me en aan het einde van het seizoen is het altijd uitkijken naar die laatste.

Als ik geen crosser was, was ik: Fietsenmaker. In mijn belofteperiode heb ik lang in een fietsenwinkel gewerkt, en dat lag me wel.

Carrièredoel: De WK-selectie halen. En terug een constant seizoen kunnen rijden.

Bijgelovig: Niet echt. Als er iets zou zijn waar ik elke keer goed van zou rijden, zou ik het misschien wel blijven herhalen. Maar op dit moment heb ik geen standaard rituelen.