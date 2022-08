Promotie-degradatie: Zes degradatiekandidaten binnen 800 punten, Quintana is Tour-punten kwijt

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 30 augustus 2022

Hadden we het er vorige week nog over dat de Tour de France-punten van Nairo Quintana nog niet waren weggehaald uit de ranking… Inmiddels is dat wel gebeurd. De kopman van Arkéa-Samsic is 455 punten kwijtgeraakt vanwege een positieve test op Tramadol, met diskwalificatie tot gevolg. Een flinke tegenvaller voor Arkéa-Samsic, dat na het puntenaftrek ook zweethandjes zal krijgen. Het Franse ProTeam heeft nu 14.647 punten, staat daarmee veertiende en de voorsprong op de degradatieplek van Lotto Soudal is nog maar 800 punten.

Met wat extra aandacht bekijken we die strijd tegen degradatie. Het verschil tussen Arkéa-Samsic en Lotto Soudal is slechts 800 punten en daar staan nog vier ploegen tussen: Cofidis, EF Education-EasyPost, BikeExchange-Jayco en Movistar. Zes teams zitten bijna bij elkaar op schoot wat betreft het puntenaantal. Vooral door de opmars van Lotto Soudal, dat Arnaud De Lie weer voor 345 punten mag bedanken (winst in de Egmont Cycling Race, vierde in Bretagne Classic), net als Jasper De Buyst voor 124 punten en Caleb Ewan voor 20 punten.

Er heeft ook nog een kleine wijziging plaatsgevonden in de onderste regionen van de driejarenranking. EF Education-EasyPost is mede door de punten van Ruben Guerreiro (135) en Alberto Bettiol (40) in de Deutschland Tour voorbij BikeExchange-Jayco gegaan. Iets hoger in de ranglijst is AG2R Citroën voorbijgegaan aan Astana Qazaqstan, dat in het hele jaar nog geen 3.000 punten heeft verzameld. Ter vergelijking: Wout van Aert en Jonas Vingegaard hebben dit seizoen individueel al meer punten verzameld dan Astana.

Voor Israel-Premier Tech wordt het eens steeds moeilijker verhaal. De ploeg van onder meer Chris Froome en Jakob Fuglsang staat op degraderen en heeft ruim 1.000 punten achterstand op de ‘veilige’ achttiende plek van Movistar.

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. Jumbo-Visma 35.061,67 2. INEOS Grenadiers 32.847,99 3. Quick-Step Alpha Vinyl 32.247,37 4. UAE Emirates 30.417,66 5. BORA-hansgrohe 23.841,50 6. Bahrain Victorious 23.309 7. Alpecin-Deceuninck 19.692 8. Groupama-FDJ 19.424 9. Trek-Segafredo 18.596,66 10. Intermarché-Wanty-Gobert 17.553 11. (+1) AG2R Citroën 16.050 12. (-1) Astana Qazaqstan 15.897 13. Team DSM 15.246,71 14. Arkéa Samsic 14.647 15. Cofidis 14.538 16. (+1) EF Education-EasyPost 14.255,32 17. (-1) BikeExchange-Jayco 14.203,33 18. Movistar 14.135 19. Lotto Soudal 13.847 20. Israel-Premier Tech 13.081,66 21. TotalEnergies 9.438 22. Uno-X 6.434,46 23. B&B Hotels-KTM 5.775

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025