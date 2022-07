Tour desastreus voor Lotto Soudal, Jumbo-Visma met afstand beste team ter wereld

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 26 juli 2022

De Tour de France 2022 heeft zijn sporen achtergelaten op het promotie-degradatie-dossier. In deze koers waren verreweg de meeste punten te verdienen. Dat valt vooral goed te zien bij Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie reed een ongelooflijke sterke Ronde van Frankrijk, met zes ritoverwinningen, de eindzege en daarbovenop ook nog winst in het punten- en bergklassement. De Nederlandse formatie scoort daarmee bijna 3000 punten, waarmee ze nu opnieuw het beste team ter wereld is. Sterker nog: de marge op de nieuwe nummer twee (UAE Emirates) is meer dan tweeduizend punten.

Dat komt vooral omdat Quick-Step Alpha Vinyl behoudens het openingsweekend in Denemarken, amper punten scoorde. Ook Bahrain Victorious reed een teleurstellende Tour, dat haar vijfde plek kwijtraakte aan BORA-hansgrohe. AG2R Citroën kreeg eveneens de rekening gepresenteerd, nadat zij al vroeg kopman Ben O’Connor kwijtspeelden. Zij zakten op de ranking een plekje, al is dat dankzij Bob Jungels (225 punten) nipt. Astana Qazaqstan reed weliswaar een onzichtbare Tour, maar Alexey Lutsenko werd wel negende in het eindklassement. Hij pakte voor de azuurblauwen in de Tour 230 punten.

Dankzij een goede Tour de France van Romain Bardet lijkt Team DSM steeds meer op hun lauweren te kunnen rusten. De Fransman werd derde op de Col du Granon en eindigde als zevende in het eindklassement, goed voor in totaal 350 punten. Ook Alberto Dainese deed met zijn derde plek in Cahors 25 punten bij het teamtotaal. Andreas Leknessund deed dat ook. De Noor besloot La Grande Boucle als 28ste en dat leverde hem toch nog eens 30 punten op. Arkéa Samsic deed er ook weer een flink aantal punten bij, voornamelijk met dank aan Nairo Quintana. Hij veroverde in z’n eentje 455 punten.

Veel verschuivingen onderin

Onderin de degradatiezone blijft het ongemeen spannend. EF Education-EasyPost en met name BikeExchange-Jayco en Israel-Premier Tech reden een sterke Tour de France. Movistar zal vooral balen van de positieve coronatest van Enric Mas. Hoewel de Spanjaard pas elfde stond, had hij genoeg marge voor de tijdrit om daar te blijven staan. Door zijn opgave zag Eusebio Unzué toch 150 punten wegvallen, waarmee ze normaliter hun zestiende plek hadden vastgehouden. Dat zijn ploeg op dit moment echter aan het werk is in de Tour de Wallonie, zegt misschien wel genoeg over de noodzaak bij de Spanjaarden.

BikeExchange-Jayco was de grote winnaar onderin. Met een ritzege en twee tweede plekken was Michael Matthews goed voor 220 UCI-punten, Dylan Groenewegen verzamelde er 170 met zijn overwinning en een tweede plek, terwijl ook Nick Schultz goed was voor 90 punten. Hij werd eveneens een keer tweede en kreeg voor zijn 23ste plek in het eindklassement ook nog eens 40 punten. De Australiërs haalden overigens niet alleen in de Tour de France punten. Simon Yates en Dion Smith zorgden met een één-tweetje in de Prueba Villafranco-Ordiziako Klasika ook nog eens voor 310 punten.

EF Education-Easypost verzamelde ook een aantal punten. Zo deden onder meer de nummer dertien van het eindklassement Neilson Powless (135), ritwinnaar Magnus Cort (130), Alberto Bettiol (75) en Rigoberto Urán (30) hun duit in het zakje. De Amerikanen stijgen daardoor een plekje ten opzichte van Movistar. Israel-Premier Tech steeg weliswaar geen plek, maar vindt wel weer een beetje de aansluiting met de rest van de degradatieklanten. Dat is vooral dankzij Hugo Houle, die mede door zijn ritzege 185 punten pakte in de Tour. Ook ritwinnaar Simon Clarke (120) en Michael Woods (25) delen mee.

De formatie van Sylvan Adams komt zo weer dichterbij Lotto Soudal, dat bewijst hoe het kan verkeren. De laatste twee weken stonden zij op basis van de UCI Ranking op de virtueel veilige plek achttien. Na een desastreus verlopen Tour zijn de Belgen weer gezakt naar de negentiende plek en is het gat met BikeExchange-Jayco weer opgelopen tot ruim 650 punten. Het enige lichtpuntje van Lotto Soudal de afgelopen Tour was Andreas Kron. De jonge Deen was vaak van voren te zien, maar hij scoorde alleen in Lausanne punten. Kron werd toen vierde en dat zijn de enige 15 punten die Lotto Soudal er deze week bijkrijgt.

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. (+1) Jumbo-Visma 33861,67 2. (+1) INEOS Grenadiers 31517,99 3. (-2) Quick-Step Alpha Vinyl 31294,37 4. UAE Emirates 29880,66 5. BORA-hansgrohe 22933,5 6. Bahrain Victorious 22495 7. Alpecin-Fenix 19214 8. Groupama-FDJ 18532 9. Trek-Segafredo 17272,66 10. Intermarché-Wanty-Gobert 15838 11. (+1) Astana Qazaqstan 15475 12. (-1) AG2R Citroën 15455 13. Arkéa Samsic 14531 14. Team DSM 14303,71 15. Cofidis 13727 16. EF Education-EasyPost 13668,32 17. (-1) Movistar 13525 18. (+1) BikeExchange-Jayco 13386,33 19. (-1) Lotto Soudal 12732 20. Israel-Premier Tech 12645,66 21. TotalEnergies 8587 22. Uno-X 6263,46 23. B&B Hotels-KTM 5280

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025