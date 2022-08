Promotie-degradatie: Movistar zakt naar laatste veilige plek, onderin blijft het spannend

Overzicht

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 2 augustus 2022

Bovenaan de ranking zien we deze week een wijziging, want Quick-Step Alpha Vinyl is door de zege van Remco Evenepoel weer tweede op de driejarenranking. Zij gaan INEOS Grenadiers voorbij. De meeste punten werden de voorbije week echter geraapt door Trek-Segafredo. Een fijne opsteker voor de Amerikanen, die tot op heden nog niet het allerbeste seizoen kennen. Zij deden er zo’n 550 punten bij. Vooral met dank aan Mattias Skjelmose, die derde werd in de Tour de Wallonie en achtste in de Clásica San Sebastián. In de laatste koers zorgden ook Bauke Mollema (vierde) en Toms Skujiņš (zevende) voor de nodige punten.

Ondanks die flink som aan punten, stijgt Trek-Segafredo niet. Zij staan al een tijdje in niemandsland tussen de subtop en de middenmoot in, samen met Alpecin-Deceuninck en Groupama-FDJ. Onderin is het nog altijd spannend, al zullen Lotto Soudal en Israel-Premier Tech wel de zeilen moeten bijtrekken om het écht spannend te maken. Tot die tijd blijft het voor de vier ploegen die nog net veilig staan, stuivertje wisselen. EF Education-EasyPost stijgt deze week een plekje ten koste van Cofidis, terwijl BikeExchange-Jayco hetzelfde doet ten opzichte van Movistar. De Spanjaarden staan nu op de laatste veilige plek.

Het verschil tussen die vier ploegen is slechts 181 punten. Zij ontlopen elkaar dus niet heel veel. Het gat van Movistar naar degradatieklant Lotto Soudal is nu een dikke 750 punten. Aan de bovenzijde is dat verschil minder groot. EF Education-EasyPost staat op een kleine 550 punten achterstand van de nummer veertien in de ranking, het Nederlandse Team DSM. Met nog vele eendagsklassiekers in het najaar op het programma en de Ronde van Spanje in het verschiet, belooft de strijd onderin nog lang niet gespeeld te zijn. Maar met name Movistar en Cofidis moeten vrezen voor Lotto Soudal en Israel-Premier Tech.

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. Jumbo-Visma 33861,67 2. (+1) Quick-Step Alpha Vinyl 31727,37 3. (-1) INEOS Grenadiers 31652,99 4. UAE Emirates 29950,66 5. BORA-hansgrohe 22981,5 6. Bahrain Victorious 22511 7. Alpecin-Deceuninck 19236 8. Groupama-FDJ 18503 9. Trek-Segafredo 17817,66 10. Intermarché-Wanty-Gobert 16147 11. Astana Qazaqstan 15559 12. AG2R Citroën 15536 13. Arkéa Samsic 14514 14. Team DSM 14312,71 15. (+1) EF Education-EasyPost 13785,32 16. (-1) Cofidis 13727 17. (+1) BikeExchange-Jayco 13673,33 18. (-1) Movistar 13605 19. (-1) Lotto Soudal 12842 20. Israel-Premier Tech 12684,66 21. TotalEnergies 8665 22. Uno-X 6263,46 23. B&B Hotels-KTM 5260

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025