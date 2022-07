Promotie-degradatie: Lotto Soudal virtueel voor het eerst veilig

Overzicht

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 12 juli 2022

Er zijn deze week amper punten gesprokkeld door de diverse teams. Sterker nog: Movistar en Arkéa Samsic scoorden zelfs minpunten (15 om 25) ten opzichte van vorige week. Een team krijgt minpunten als een van hun best presterende tien renners een boete van de wedstrijdjury krijgt opgelegd voor bijvoorbeeld het niet goed weggooien van afval of plassen waar publiek bij in de buurt is. Maar ondanks de minieme wijzigingen deze week, voltrok zich wel zo’n beetje de grootste verandering van dit jaar.

Lotto Soudal is namelijk voor het eerst virtueel veilig! Harm Vanhoucke werd namelijk tweede in de Sibiu Cycling Tour en verzamelde daar 93 punten. Daardoor is de Belgische klimmer nu de tiende best presterende renner van Lotto Soudal (met 203 punten), waarmee hij over Sylvain Moniquet gaat (170 punten). Die 33 punten verschil komen er dus deze week bij en daardoor gaat de Belgische ploeg over BikeExchange-Jayco heen, dat net als verreweg de meeste andere ploegen geen punten scoorde.

Overigens is het maar de vraag voor hoe lang Lotto Soudal van deze positie kan genieten. In de Tour de France zijn verreweg de meeste punten te verdienen, maar die punten telt de UCI pas op de ranking van 26 juli bij het totaal van de teams op. Een wedstrijd moet namelijk altijd eerst eindigen. Door onder meer de ritzege van Dylan Groenewegen (120 punten) en de twee tweede plaatsen van Michael Matthews (50+50 punten), zullen de Australiërs dan weer over Lotto Soudal springen.

Virtuele promotie Lotto Soudal desastreus voor BikeExchange en goed voor Israel

Dat is voor BikeExchange-Jayco maar goed ook. Hoewel de onderstaande driejarenranking recht geeft aan een WorldTour-licentie voor de eerste achttien ploegen, zijn er ook gegarandeerde wildcards te verdienen. Dat kan alleen op basis van de jaarranking 2022. De eerste twee teams op die ranking die in 2023 géén WorldTour-licentie hebben, krijgen een gegarandeerde wildcard voor alle WT-koersen. Vorig seizoen hebben Alpecin-Deceuninck en Arkéa Samsic dat recht voor 2022 verworven.

Omdat Lotto Soudal nu virtueel veilig is, staan zij er in de opgeschoonde lijst niet meer tussen. Op dit moment voert TotalEnergies die lijst aan én stijgt Israel-Premier Tech een plekje. Zij zouden op basis van de huidige tussenstanden de twee wildcards voor alle koersen krijgen. BikeExchange-Jayco zou daarbuiten vallen én dus het startrecht in de grote rondes verliezen. Zij moeten dan hopen op goedwillende organisaties. Schrale troost: de nummer drie op die lijst krijgt wel een gegarandeerde wildcard voor alle klassiekers, zoals TotalEnergies dat dit jaar had. Kortom: promotie-degradatie is niet saai!

Huidige opgeschoonde ranking van 2022 m.b.t. de gegarandeerde wildcards

1. TotalEnergies (3924 punten) *

2. Israel-Premier Tech (3250 punten) *

3. BikeExchange-Jayco (3033 punten) **

4. Uno-X (2069 punten)

5. Bingoal-Pauwels Sauzen-WB (1564 punten)

6. B&B Hotels-KTM (1364 punten)

7. Sport Vlaanderen-Baloise (1364 punten)

8. Drone Hopper-Androni Giocattoli (1178 punten)

9. Bardiani-CSF-Faizanè (1147 punten)

10. EOLO-Kometa (1062 punten)

* = geeft recht op gegarandeerde wildcard in álle WT-koersen

** = geeft recht op gegarandeerde wildcard in álle WT-klassiekers

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. Quick-Step Alpha Vinyl 31010,37 2. Jumbo-Visma 31001,67 3. INEOS Grenadiers 30342,99 4. UAE Emirates 28175,66 5. Bahrain Victorious 22440 6. BORA-hansgrohe 22378,5 7. Alpecin-Fenix 18789 8. Groupama-FDJ 17545 9. Trek-Segafredo 16994,66 10. Intermarché-Wanty-Gobert 15421 11. AG2R Citroën 15210 12. Astana Qazaqstan 15170 13. Arkéa Samsic 14051 14. Team DSM 13907,71 15. Cofidis 13617 16. Movistar 13355 17. EF Education-EasyPost 13293,32 18. (+1) Lotto Soudal 12717 19. (-1) BikeExchange-Jayco 12705,33 20. Israel-Premier Tech 12312,66 21. TotalEnergies 8534 22. Uno-X 6263,46 23. B&B Hotels-KTM 5255

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025