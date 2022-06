Lotto Soudal loopt in op EF Education, beste weekscore Israel-Premier Tech

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Weinig veranderingen in de ranking deze week. Cofidis is het enige team dat een plekje wist te winnen. De Franse equipe sprong naar plek vijftien op de driejarenranglijst, waarmee het over Movistar heen gaat. Daarmee lijken de Fransen ook langzaamaan richting lijfsbehoud te gaan, omdat het gat met de onveilige plek negentien nu meer dan duizend punten is. Wat verder opvalt is dat Quick-Step Alpha Vinyl als eerste ploeg – ondanks dat de ploeg slechts 73 punten meer heeft dan zeven dagen geleden – als eerste WorldTeam door de barrière van 30.000 UCI-punten is gegaan.

Cofidis scoorde afgelopen week zo’n 250 punten en dat deed ze op vier vlakken: Jesús Herrada (Mercan’Tour Classic, vierde), Piet Allegaert (Heistse Pijl en Ronde van Limburg, beide zevende) en Simone Consonni (Ronde van Limburg, tweede) waren de voornaamste puntenpakkers. Ook Lotto Soudal deed zeer goede zaken, andermaal met dank aan de ijzersterke profdebutant Arnaud De Lie. Hij won zowel de Heistse Pijl als de Ronde van Limburg (beide UCI 1.1-koersen), goed voor in totaal 250 UCI-punten. Steff Cras had met zijn vijfde plek in de Mercan’Tour Classic ook zijn aandeel.

De Belgische equipe verkleinde daarmee de achterstand op de veilige plek achttien tot 444 punten. EF Education-EasyPost slaagde er opnieuw niet in punten te verzamelen deze week. Lotto Soudal is dus hard op weg naar de veilige plek achttien, maar ook Israel-Premier Tech begint op stoom te raken. Zij scoorden afgelopen week 404 UCI-punten, de meeste van alle teams. Dat dankten ze vooral aan een een-tweetje in de Mercan’Tour Classic (Jakob Fuglsang en Michael Woods), een vierde plek in de Giro dell’Appennino (Simon Clarke) en een tweede en achtste plek in de Heistse Pijl (Giacomo Nizzolo en Guillaume Boivin).

Dat de Israelische ploeg werk maakt van de achterstand, liet Sep Vanmarcke dinsdag weten. “Een ploegleider die met zijn team achteraan in het klassement staat en zegt dat het de koerstactiek niet beïnvloedt, is een leugenaar. Het is echt proberen om overal punten te sprokkelen. Daarom is mijn programma omgegooid en werd de Tour geschrapt voor meer Belgisch werk, waar ik zelf punten kan scoren of een ploegmaat in de finale kan helpen, zoals de sprint voorbereiden voor Giacomo Nizzolo in de Heistse Pijl. Dat werk is nuttiger dan de Tour rijden, waar er misschien één rit is die mij goed ligt.”

1. Quick-Step Alpha Vinyl 30049,37 2. INEOS Grenadiers 29573,99 3. Jumbo-Visma 29420,67 4. UAE Emirates 27558,66 5. Bahrain Victorious 21848 6. BORA-hansgrohe 21371,5 7. Alpecin-Fenix 17888 8. Groupama-FDJ 16793 9. Trek-Segafredo 16503,66 10. Astana Qazaqstan 14780 11. AG2R Citroën 14702 12. Intermarché-Wanty-Gobert 14552 13. Arkéa Samsic 13918 14. Team DSM 13629,71 15. Cofidis 13087 16. Movistar 12966 17. BikeExchange-Jayco 12536,33 18. EF Education-EasyPost 12400,32 19. Lotto Soudal 11966 20. Israel-Premier Tech 11525,66 21. TotalEnergies 8131 22. Uno-X 5780,46 23. B&B Hotels-KTM 5207

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025