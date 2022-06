Sep Vanmarcke ziet programma omgegooid in functie van degradatiestrijd

Israel-Premier Tech verkeert al tijden in degradatienood en dus moet de ploeg bepaalde keuzes maken. Zo besloot de formatie het programma van Sep Vanmarcke om te gooien. Geen Tour de France, maar wel meer Belgische eendagskoersen. “Waar ik zelf punten kan scoren of een ploegmaat in de finale kan helpen”, legt Vanmarcke uit in gesprek met Het Nieuwsblad.

Israel-Premier Tech staat voorlopig nog onder de streep en stevent dus af op degradatie. Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. De eerste achttien ploegen op de UCI Team Ranking krijgen dan een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025. Israel-Premier Tech, de ploeg van Chris Froome, Jakob Fuglsang, Giacomo Nizzolo en ook Vanmarcke, zal de komende maanden dus flink moeten scoren.

Binnen de ploeg is ook het besef dat het loont om de sterke renners uit te spelen in eendagskoersen. Winst in een 1.1-koers levert bijvoorbeeld dubbel zoveel punten op als bijvoorbeeld een ritzege in het Critérium du Dauphiné. Wout van Aert kreeg zaterdag na zijn zege in de openingsrit in de Dauphiné zestig punten, Arnaud De Lie hield aan zijn overwinning in de Ronde van Limburg 125 punten over.

“Het is echt proberen om overal punten te sprokkelen”

Vanmarcke kan zich wel vinden in het huidige puntensysteem. “Je kan het een rare kronkel vinden, maar dit is best oké. In eendagskoersen kan er telkens een verse, frisse ploeg staan. In rittenkoersen moet je het de hele tijd met dezelfde renners doen. Als er dan eentje veel beter is, kan die makkelijker scoren. Dan wordt de kloof met de veelwinnaars nog groter. Het is goed zoals het is, het zorgt er ook voor dat de kleinere wedstrijden de aandacht en het deelnemersveld krijgen die ze verdienen.”

Vanmarcke is duidelijk: de punten zijn wel degelijk heel erg belangrijk voor de wielerteams. “Een ploegleider die met zijn team achteraan het klassement staat en zegt dat het de koerstactiek niet beïnvloedt, is een leugenaar. Het is echt proberen om overal punten te sprokkelen. Daarom is mijn programma omgegooid en werd de Tour geschrapt voor meer Belgisch werk, waar ik zelf punten kan scoren of een ploegmaat in de finale kan helpen, zoals de sprint voorbereiden voor Giacomo Nizzolo in de Heistse Pijl. Dat werk is nuttiger dan de Tour rijden, waar er misschien één rit is die mij goed ligt.”