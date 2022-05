Promotie-degradatie: Intermarché gaat over Team DSM, EF flirt met laatste plek

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Ook de afgelopen week verzamelden de meeste ploegen geen punten. Vooral de topteams die meedraaien in de top van het klassement bleven steken op hetzelfde puntenaantal als vorige week. Met uitzondering overigens van BORA-hansgrohe, dat dankzij Nils Politt (winnaar), Danny van Poppel (tweede), Sam Bennett (vijfde) en Jonas Koch (achttiende) een bult punten pakte in Rund um Köln (UCI 1.1), goed voor in totaal 263 UCI-punten. Ook in de Giro d’Italia zijn zij uitstekend op dreef met Jai Hindley, Emanuel Buchmann en Lennard Kämna. Die punten tellen echter pas mee voor de eerstvolgende ranking ná de Giro.

Ook Alpecin-Fenix deed goede zaken en wel op drie fronten: Gianni Vermeersch werd tweede in de Antwerp Port Epic (UCI 1.1, 85 punten), Jasper Philipsen werd zesde in Keulen (40 punten) en Jakub Mareczko fietste zich door zijn vierde plek in de Veenendaal-Veenendaal Classic (60 punten) ook bij de eerste tien best scorende renners van het Belgische ProTeam. Bij monde van managers Philip en Christoph Roodhooft werd afgelopen week ook duidelijk dat zij een WorldTour-licentie hebben aangevraagd voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025.

Bij afwezigheid van kopstukken Alexander Kristoff, Biniam Girmay en Quinten Hermans deed ook Intermarché-Wanty-Gobert goede zaken. Zo sprintte Gerben Thijssen naar een tweede plek in de Veenendaal-Veenendaal Classic (85 UCI-punten) en een dag later werd hij zevende in de Antwerp Port Epic (35 punten). In diezelfde koers waren ook Adrien Petit (vijfde, 50 punten) en Andrea Pasqualon (tiende, 20 punten) goed voor hun aandeel. Daarmee gaat de Waalse ploeg nu over Team DSM heen in de driejarenranking. IWG doet het ook in de Giro uitstekend, die punten volgen dus in de ranking van volgende week.

Onderin de tussenstand deed Cofidis opnieuw goede zaken. De Franse ploeg won weliswaar niet dit weekend, maar vooral Jesús Herrada was op dreef in de Tour du Finistère en Boucles d’Aulne. In beide Franse 1.1-koersen werd de Spanjaard respectievelijk vierde en tweede, goed voor in totaal 145 UCI-punten. Ook Coquard deed in de eerste wedstrijd een – weliswaar zeer bescheiden – duit in het zakje: hij voegde drie punten toe aan zijn totaal. In de tweede koers pakte talent Axel Zingle met een negende plek ook nog 25 punten. Cofidis stijgt nu naar plek zestien en gaat over EF Education-Easypost heen. De Amerikaanse ploeg pakt al weken geen punten en slaat ook in de Giro een modderfiguur. De zorgen stijgen voor teambaas Jonathan Vaughters.

Tot slot de ploeg die de afgelopen week het op een na hoogste aantal punten verzamelde: Lotto Soudal. De Belgische formatie reed mee op drie fronten en behaalde in elke koers punten. Florian Vermeersch pakte zijn eerste profzege in de Antwerp Port Epic, goed voor 125 UCI-punten in deze 1.1-koers. Topscorer Arnaud De Lie werd achtste en deed daarmee dertig punten bij zijn puntentotaal. Een dag eerder had hij daar ook al zeventig bijgedaan met een derde plek in de Veenendaal-Veenendaal Classic. Daarnaast bezorgde Andreas Kron de ploeg nog drie puntjes met een 21ste plek in Rund um Köln.

Ook BikeExchange-Jayco is bezig aan een opmars, met dank aan Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter won afgelopen zaterdag voor de vierde keer de Veenendaal-Veenendaal Classic, goed voor 125 UCI-punten, en was ook in Rund um Köln (4e) een puntenpakker voor zijn Australische werkgever. Volgende week rekent de UCI dus ook de Giro d’Italia mee en kunnen we een voorzichtig eerste meetmoment opmaken richting de drukke koersmaand juni en de Tour de France, de wedstrijd waarin de meeste punten te verdienen zijn.