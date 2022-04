Cofidis duwt Lotto Soudal dieper de degradatiezone in, EF Education-EasyPost heeft het zwaar

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – te weten 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op iedere dinsdag bijwerken.

Update 12 april 2022

Deze week is er één plaatswisseling opgetreden. Dat gebeurde overigens bijna helemaal aan de bovenkant van de stand. INEOS Grenadiers heeft namelijk de derde plaats op UAE Emirates heroverd. De ploeg uit de Emiraten deed er deze week een kleine 250 UCI-punten bij, terwijl de Britten er bijna 1000 bij deden. Vooral met dank aan Michał Kwiatkowski en Daniel Felipe Martínez, die afgelopen week respectievelijk de Amstel Gold Race en de Ronde van het Baskenland wonnen.

AG2R Citroën lijkt zich definitief uit de zorgen te hebben gefietst, waarbij het hoeraatje voor Benoît Cosnefroy is. De jolige Fransman werd afgelopen week tweede in de Amstel Gold Race en tweede in zowel een rit als het eindklassement van de Tour de la Sarthe (UCI 2.1), alles tezamen goed voor 490 UCI-punten. Ook Andrea Vendrame, Clément Champoussin (GP Miguel Indurain is nu wél verwerkt), Felix Gall (twaalfde in de Ronde van het Baskenland), Greg Van Avermaet, Dorian Godon (verre ereplaatsen Amstel) en Oliver Naesen (Sarthe) scoorden punten in de breedte.

In het rechterrijtje van de WorldTour veranderde qua plekken overigens niets. Wel neemt Cofidis steeds verder afstand van naaste concurrenten Lotto Soudal en het door ziekte geplaagde Israel-Premier Tech. De Fransen zagen kopman Ion Izagirre deze week een rit winnen en als tweede eindigen in het klassement van de Ronde van het Baskenland. Met de nu wel verwerkte GP Miguel Indurain scoorde de 33-jarige Bask deze week een kleine vijfhonderd punten voor zijn nieuwe werkgever. Alexis Renard (Sarthe) en Kenneth Vanbilsen (Scheldeprijs) werden afgelopen week beiden zesde, maar zij staan niet bij de beste tien renners van Cofidis. Hun scores tellen op dit moment dus niet mee in de ranking.

In de trendgrafiek onder de ranking is goed te zien wat de reuzensprong van Cofidis betekent voor de concurrentie. Het gat van Lotto Soudal en Israel-Premier Tech op de veilige plek achttien (waar de Fransen nu staan), is groter dan een week eerder. Overigens moet ook EF Education-EasyPost zich zorgen gaan maken. De Amerikanen hadden fors ingezet op het klassieke voorjaar, maar ze scoorden tot op heden amper punten. Waar zij het seizoen begonnen op de relatief veilige plek twaalf, staan ze nu nog nipt vijftiende. Maar Movistar en BikeExchange-Jayco hijgen Jonathan Vaughters letterlijk in de nek. Volgende week kunnen ze bij het uitblijven van resultaten, weleens zakken naar plek zeventien.

Tot slot nog een opvallende ploeg: Astana Qazaqstan. De Kazachen slaagden er opnieuw niet in om punten te pakken deze week. Eigenlijk is dat al drie weken het geval, want ze verzamelden in de laatste 21 dagen alleen op de Aziatische kampioenschappen punten met Gleb Brussenskiy (beloftenkampioen, goed voor 125 UCI-punten), Andrey Zeits, Yevgeniy Fedorov en Yuriy Natarov. Naar verluidt kampt de ploeg van Alexandr Vinokourov nog altijd met betalingsachterstanden, wat een reden zou kunnen zijn voor het mindere presteren van de azuurblauwen. Alle hoop lijkt te zijn gevestigd op een goede Giro d’Italia van klassementskopman Miguel Ángel López.