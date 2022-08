Promotie-degradatie: BikeExchange stijgt twee plekken, ook Team DSM klimt

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 9 augustus 2022

Deze week zien we opnieuw onderin de ranking een aantal wijzigingen. Vooral BikeExchange-Jayco deed goede zaken. Waar de Australiërs tijdens de Tour de France heel eventjes buiten de achttien veilige plekken vielen, zijn ze inmiddels vier plaatsen gestegen naar de vijftiende stek. Zij dankten die stijging aan twee van hun Italianen. Matteo Sobrero werd namelijk vierde in de Ronde van Polen, goed voor 220 UCI-punten. Lucas Hamilton pakte daar ook nog eens 24 stuks met zijn achttiende plek. Kevin Colleoni werd op zijn beurt derde in de Ronde van Tsjechië. Daarmee verdiende hij 70 UCI-punten voor zijn totaal.

Ook Lotto Soudal deed een zaakje, met dank aan de zege van Victor Campenaerts in de Tour of Leuven (125 punten) en Steff Cras, die zestien puntjes pakte in Polen. Ook EF Education-EasyPost sprokkelde links en rechts zo zijn puntjes, al bleven Cofidis en Movistar steken. Ook Arkéa Samsic stagneerde de afgelopen week. Zij zakten zelfs ook een plaatsje, dankzij de tweede plek en een ritzege van Thymen Arensman in de Ronde van Polen. Dat was voor Team DSM goed voor in totaal 370 UCI-punten. Daarmee is de jonge Nederlander meteen de best scorende renner uit de formatie van teammanager Iwan Spekenbrink.

Arensmans toekomstige ploeg INEOS Grenadiers had de beste week achter de rug. De Britse formatie pakte de afgelopen week meer dan 750 punten. Ethan Hayter was goed voor ruim de helft daarvan. Hij verzamelde in de Ronde van Polen (die hij won) in totaal 416 punten. Richard Carapaz had een klein aandeel met slechts zestien punten. De overige punten werden geraapt in de Vuelta a Burgos, waar eindwinnaar Pavel Sivakov ook nog twee ereplaatsen verzamelde. Spaans kampioen Carlos Rodríguez werd vierde in het eindklassement en deed zo ook zijn duit in het zakje. Samen waren zij goed voor meer dan 300 punten.

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. Jumbo-Visma 34044,67 2. (+1) INEOS Grenadiers 32409,99 3. (-1) Quick-Step Alpha Vinyl 31746,37 4. UAE Emirates 30236,66 5. BORA-hansgrohe 23239,5 6. Bahrain Victorious 22954 7. Alpecin-Deceuninck 19239 8. Groupama-FDJ 18599 9. Trek-Segafredo 17824,66 10. Intermarché-Wanty-Gobert 16475 11. Astana Qazaqstan 15844 12. AG2R Citroën 15574 13. (+1) Team DSM 14698,71 14. (-1) Arkéa Samsic 14514 15. (+2) BikeExchange-Jayco 13991,33 16. (-1) EF Education-EasyPost 13895,32 17. (-1) Cofidis 13802 18. Movistar 13645 19. Lotto Soudal 12986 20. Israel-Premier Tech 12689,66 21. TotalEnergies 8705 22. Uno-X 6269,46 23. B&B Hotels-KTM 5260

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025