Kies de wielrenners van het jaar 2020

Het is zover! De stembussen zijn geopend. Wie moet volgens jou de wielrenner van het jaar, wielrenster van het jaar en renner voor de toekomst 2020 worden.

De oud-wielrenners (via Club 48), huidige profs (via de VVBW) en het publiek (via WielerFlits) bepalen wie de trofeeën in ontvangst mogen nemen.

Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar geen wielergala, maar de belangrijkste verkiezing voor wielrenners gaat gewoon door.

Tot en met woensdag 16 december kan het publiek exclusief via WielerFlits een stem uit brengen op de wielrenners van het jaar. De winnaars worden een dag later bekendgemaakt.

Genomineerden Wielrenner van het Jaar 2020 (Gerrit Schulte Trofee)

Harrie Lavreysen (baanwielrennen)

Jeffrey Hoogland (baanwielrennen)

Mathieu van der Poel (wegwielrennen, veldrijden)

Sam Ligtlee (baanwielrennen)

Wilco Kelderman (wegwielrennen)



Genomineerden Wielrenster van het Jaar 2020 (Keetie van Oosten-Hage Trofee)

Anna van der Breggen (wegwielrennen)

Annemiek van Vleuten (wegwielrennen)

Ceylin del Carmen Alvarado (veldrijden)

Chantal van den Broek-Blaak (wegwielrennen)

Marianne Vos (wegwielrennen, veldrijden)

Kirsten Wild (wegwielrennen, baanwielrennen)

Genomineerden Renner voor de Toekomst 2020 (Gerrie Knetemann Trofee)

Ceylin del Carmen Alvarado (veldrijden)

Olav Kooij (wegwielrennen)

Ryan Kamp (veldrijden)

Thymen Arensman (wegwielrennen)