Genomineerd voor de Keetie van Oosten-Hage Trofee 2020: Chantal van den Broek-Blaak

Sinds maandag 30 november zijn de stembussen geopend voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Renner van de Toekomst. Het publiek kan exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De genomineerden stellen we graag nog kort aan jullie voor.

Winnen is niet veel wielrenners of wielrensters gegeven. Zeker niet als je geen specialisme hebt zoals een ijzersterke tijdrit, een razendsnelle sprint of omdat je simpelweg een goede klimmer bent. Daarom is het des te knapper dat Chantal Blaak (die sinds haar huwelijk vorig jaar ook als wielrenster door het leven gaat als Chantal van den Broek-Blaak) al op de nodige erelijsten staat. En van grote koersen ook.

Ze won de Ronde van Drenthe al eens, net als Gent-Wevelgem, de Boels Ladies Tour, twee keer het NK op de weg, de Amstel Gold Race en in Bergen werd Blaakie na een knappe solo wereldkampioen. Overwinningen van Chantal Blaak volgen vaak na een solo. Dat was begin 2019 ook het geval toen ze de Omloop Het Nieuwsblad won. Maar die ene koers ontbrak nog op haar palmares, de Ronde van Vlaanderen.

18 oktober 2020 was het wél raak voor Van den Broek-Blaak. Nadat een aanval van Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen stilviel, zag de Zuid-Hollandse haar kans schoon op de Oude Kwaremont. Met een strak tempo reed ze steeds verder weg van de achtervolgers, terwijl in de achtergrond haar ploeggenoten van Boels-Dolmans de tegenaanvallen neutraliseerden. Blaak overleefde de Paterberg en kwam veertien kilometer later solo over de finish in Oudenaarde.

De Ronde van Vlaanderen was niet het enige hoogtepunt uit het seizoen van Chantal van den Broek-Blaak. Ze werd ook nog vierde in de Omloop Het Nieuwsblad, won de Waalse klassieker Le Samyn, eindigde als zevende op het NK, vierde op het EK en twaalfde op het WK in Imola.

Bovendien kondigde Van den Broek-Blaak haar afscheid al aan. Na het voorjaar van 2022 stopt ze als wielrenster en gaat ze bij SD Worx, de opvolger van Boels-Dolmans, aan de slag als ploegleidster.

