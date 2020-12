Genomineerd voor de Gerrit Schulte Trofee 2020: Harrie Lavreysen

Sinds maandag 30 november zijn de stembussen geopend voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Renner van de Toekomst. Het publiek kan exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De genomineerden stellen we graag nog kort aan jullie voor.

Met zijn drie wereldtitels in Berlijn zorgde baansprinter Harrie Lavreysen (23) uit Luyksgestel voor een unicum. Dat een renner op één WK de regenboogtrui veroverde op zowel de sprint, de Keirin als de teamsprint, was namelijk nooit eerder vertoond. Zelfs baanlegende Chris Hoy is dat nooit gelukt. De manier waarop dat gebeurde, was ook nog eens ronduit indrukwekkend. We gaan naar eind februari, naar de openingsdag van het wereldkampioenschap.

Op de teamsprint gold de Oranjeploeg, met Lavreysen als onbetwiste tweede man, als de grote favoriet. In de kwalificaties werd meteen de toon gezet met een tijd van net een tiende boven het wereldrecord. In de eerste ronde plaatste het team zich in een wereldrecord voor de finale, waar Groot-Brittannië met zesvoudig olympisch kampioen Jason Kenny de tegenstander was. En ook de Britten waren geen partij voor Nederland, dat in een nieuw wereldrecord de titel pakte.

Een dag later startte Lavreysen op de Keirin, waar hij vier maanden eerder al de Europese titel had veroverd. Het wonderkind van het Nederlandse baanrennen, zoals hij al werd genoemd, snelde in de finale met nog twee ronden te gaan buitenom en was vervolgens niet meer bij te halen. Na een dag rust mocht hij in het slotweekend zijn titel op de sprint verdedigen, en dat lukte. In de finale bleef hij Jeffrey Hoogland voor en voltooide zo zijn bijzondere hattrick.

