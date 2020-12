Genomineerd voor de Keetie van Oosten-Hage Trofee 2020: Annemiek van Vleuten

Sinds maandag 30 november zijn de stembussen geopend voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Renner van de Toekomst. Het publiek kan exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De genomineerden stellen we graag nog kort aan jullie voor.

Annemiek van Vleuten zal wellicht met gemengde gevoelens terugkijken op haar wielerjaar 2020. Natuurlijk, er waren enkele mooie overwinningen en de in Wageningen woonachtige Van Vleuten mocht ook een coronajaar lang paraderen in een van de mooiste wielertruien. Maar er was ook die vervloekte valpartij in de zevende etappe van de Giro Rosa, waardoor haar aanloop naar het WK wielrennen iets weg had van een race tegen de klok.

Maar we beginnen bij het begin: Van Vleuten begon eind februari als wereldkampioene aan het seizoen en was gelijk succesvol in de regenboogtrui. De ervaren dertiger won op eclatante wijze Omloop Het Nieuwsblad en leek klaar om de zeges aaneen te rijgen. Alleen, de Vlaamse openingsklassieker bleek lange tijd haar enige wedstrijd van het seizoen, aangezien de wereld – en dus ook de wielersport – werd platgelegd door het coronavirus.

Van Vleuten bleef ook in de coronaperiode trainen als een bezetene en begon als een wervelwind aan het tweede deel van het wielerseizoen. De renster van Mitchelton-Scott, die volgend jaar zal uitkomen voor het Spaanse Movistar, nam deel aan drie Baskische eendagskoersen en telkens kwam ze als eerste over de streep. Of het nu in Lekunberri, Pamplona of Durango was. Nog indrukwekkender was haar optreden in Strade Bianche.

Op een bepaald moment leek ze uitgeteld voor de overwinning, maar Van Vleuten wist dankzij een indrukwekkende inhaalrace alsnog te winnen. Op het Nederlands kampioenschap moest ze haar meerdere erkennen in Anna van der Breggen, maar in Plouay was het weer aan Van Vleuten en spurtte ze naar een felbevochten Europese titel. Ook in de Giro Rosa leek ze op weg naar een nieuwe eindzege, maar vlak voor het einde ging het helemaal mis.

Van Vleuten kwam op hoge snelheid ten val, moest met een polsbreuk uit de ronde stappen en het WK wielrennen in Imola leek een kansloos verhaal. Toch wist ze op wonderbaarlijke wijze te herstellen en was ze na een spoedcursus revalideren op tijd fit voor de wegwedstrijd. De wereldtitel prolongeren, dat zat er niet in, maar Van Vleuten was alsnog goed voor een zilveren medaille. Het bleek haar laatste echte wapenfeit van 2020, maar het is en blijft een indrukwekkende prestatie.

