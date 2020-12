Genomineerd voor de Gerrie Knetemann Trofee: Ryan Kamp

Sinds maandag 30 november zijn de stembussen geopend voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Renner van de Toekomst. Het publiek kan exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De genomineerden stellen we graag nog kort aan jullie voor.

Mathieu van der Poel is en blijft met voorsprong de beste Nederlandse veldrijder, op afstand gevolgd door afwisselend Lars van der Haar en Corné van Kessel. Maar als Ryan Kamp de progressie die hij het voorbije jaar maakte, kan voortzetten, zetten Van der Haar en Van Kessel zich maar beter schrap. Kamp moet deze maand nog twintig worden, maar lijkt zich in het veld wel heel vlot aan te passen aan het niveau van de betere profs.

Begin dit jaar werd hij beloftenwereldkampioen in Dübendorf. Na vijf zeges in de loop van het seizoen, trok Kamp naar Zwitserland als een van de absolute topfavorieten. Een die rol vervulde hij met bravoure. Hij zette zijn grote uitdager Kevin Kuhn op meer dan een halve minuut, de rest van de concurrente kreeg een minuut en meer aan de broek. Enkele weken geleden voegde de Noord-Brabander daar ook nog een Europese titel aan toe, terwijl hij ook regerend Nederlands kampioen is.

Deze winter komt Kamp, genoodzaakt door het coronavirus, vooral uit in de elitewedstrijden, waar hij zich steeds meer opwerpt als vaste waarde in de subtop. Zijn kopmannen Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout bedreigen zit er vooralsnog niet in, maar in maar liefst acht van de tien wedstrijden bij de profs finishte hij in de top tien. Het zou zomaar kunnen dat Jurgen Mettepenningen, teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal, in de winter van 2020-2021 met vier kopmannen aan het seizoen kan beginnen.

Vul hieronder jouw stem in