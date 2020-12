Genomineerd voor de Keetie van Oosten-Hage Trofee 2020: Kirsten Wild

Sinds maandag 30 november zijn de stembussen geopend voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Renner van de Toekomst. Het publiek kan exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De genomineerden stellen we graag nog kort aan jullie voor.

Met al zes wereldtitels op zak was weg- en baanrenster Kirsten Wild (38) uit Almelo in februari een van de grote namen op het affiche van het WK baanwielrennen in Berlijn. Nog op de openingsdag was het raak voor de Overijsselse. Op het nummer scratch was ze ijzersterk in de eindsprint, wat haar een derde regenboogtrui opleverde op dit onderdeel. Na een rustdag hervatte ze vervolgens het WK met het omnium, waar ze haar titels van de afgelopen twee jaar verdedigde.

Maar al in het eerste onderdeel van de meerkamp ging het mis. Wild werd de schuld van een val toegeschoven, waarop ze werd gedeclasseerd. Ze ging echter niet bij de pakken neerzitten. Door vervolgens vijfde te worden in de temporace en de afvalkoers te winnen wist ze op te rukken in de tussenstand, maar meer dan een zevende plaats zat er uiteindelijk niet in. Weer een dag later was ze samen met Amy Pieters de titelverdedigster in de Madison.

Op indrukwekkende wijze wist het Nederlandse koppel voor het tweede jaar op rij de wereldtitel te pakken. Wild en Pieters drukten vanaf het begin af aan direct hun stempel op de wedstrijd en aan het eind hadden ze veruit de meeste punten verzameld. Wild besloot het WK op de slotdag met de puntenkoers, waar ze in 2018 eerder al wereldkampioen was geworden. Ze begon voortvarend maar na een val moest ze genoegen nemen met de zesde plek.

In de zomer zou Wild normaal gesproken uitkomen op de Olympische Spelen, maar die werden als gevolg van de gezondheidscrisis uitgesteld. Ze kreeg vervolgens ook zelf het coronavirus onder de leden, waardoor ze haar titel in Gent-Wevelgem niet kon verdedigen. Daarvóór had ze de Giro Rosa al gereden. Ze kon een tijdje niet fietsen, maar maakte eind oktober weer haar eerste rondjes op de fiets.

