Genomineerd voor de Keetie van Oosten-Hage Trofee 2020: Marianne Vos

Sinds maandag 30 november zijn de stembussen geopend voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Renner van de Toekomst. Het publiek kan exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De genomineerden stellen we graag nog kort aan jullie voor.

Zo dominant als tien jaar geleden is Marianne Vos wellicht niet meer, maar de inmiddels 33-jarige alleskunner wist ook dit jaar weer enkele mooie wedstrijden te winnen. Ze reed in de maand januari nog enkele veldritten, maar besloot zich op een gegeven moment weer te focussen op een wegcampagne. Dat moest ook wel, aangezien ze werd geopereerd aan een liesblessure die haar al langere tijd parten speelde. Het bleek het begin van een revalidatieperiode.

Vos moest wat langer wachten op haar rentree vanwege de uitbraak van de coronacrisis, maar tijdens de koersloze periode wist ze haar conditie te onderhouden en wedstrijdprikkels op te doen met online Zwift-wedstrijdjes. Eind juli was het dan eindelijk zover: de kopvrouw van CCC-Liv mocht na maanden inactiviteit weer een rugnummer opspelden voor een Baskische eendagswedstrijd met de gevleugelde naam Durango-Durango Emakumeen Saria.

Vos begon haar wegseizoen met heel wat ereplaatsen in Strade Bianche (6e), het Nederlands kampioenschap op de weg (4e), het Europees kampioenschap in Plouay (8e) en La Course. In die laatste wedstrijd leek ze een winnende sprint uit haar benen te persen, maar werd ze in extremis nog voorbijgestoken door Lizzie Deignan. In de Giro Rosa was het opnieuw koersen geblazen voor de rensters en dit keer bleek de timing van Vos wel perfect.

In Assisi, Terracina en Nola wist Vos haar explosiviteit en snelle sprintbenen uit te spelen en kwam ze als eerste over de streep, goed voor drie ritzeges in de Italiaanse rittenkoers. Na negen etappes stond ze ook op het eindpodium als winnares van de puntentrui. Na de Giro Rosa stond alles in het teken van de wereldkampioenschappen in Imola. Vos was op de afspraak, maar bleek niet sterk genoeg om haar landgenotes Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten te volgen.

De wereldkampioene van Salzburg, Valkenburg en Firenze wist het WK wel te verlaten als de nummer vier in de uitslag. Vos reed verder nog naar een negende plaats in de Waalse Pijl en een vierde plek in Luik-Bastenaken-Luik. Is het genoeg voor de Keetie van Oosten-Hage Trofee? Dat is aan u!

Vul hieronder jouw stem in