Genomineerd voor de Gerrit Schulte Trofee 2020: Sam Ligtlee

Sinds maandag 30 november zijn de stembussen geopend voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Renner van de Toekomst. Het publiek kan exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De genomineerden stellen we graag nog kort aan jullie voor.

Eind februari bekroonde baansprinter Sam Ligtlee (22) uit Eerbeek een snaarstrak optreden met de wereldtitel op de Kilometer. Een grootse prestatie, want op dit enorm zware onderdeel krijgen de renners te maken met extreme verzuring, geen zuurstof en zwarte vlekken voor de ogen. In de kwalificatieronde moest hij nog zijn meerdere erkennen in de Fransman Quentin Lafargue, die zijn titel verdedigde.

De tweede plaats volstond voor Ligtlee echter om vijf uur later in de finale te mogen strijden om de regenboogtrui. Hij was verrast hoe goed zijn vorm was. “Na die eerste keer was ik ook echt wel verzuurd, maar ik kwam die kilometer eigenlijk wel heel lekker door.” Even nam hij de tijd om zijn eerste optreden te analyseren, om ’s avonds in het Veldrom van Berlijn de optimale rondes te kunnen rijden.

En wat heet. Ligtlee was als enige finalist in staat zijn tijd van eerder op de dag te verbeteren. Ook al werd Lafargue vooral als favoriet beschouwd, de Franse kleerkast slaagde er niet in de tijd van de sterke Nederlander te verbeteren. Die sleepte zijn eerste wereldtitel uit zijn carrière binnen. Hij beseft dat hij op het tactische vlak nog moet groeien, maar mogelijk is zijn gouden medaille het begin van iets heel moois.

Vul hieronder jouw stem in