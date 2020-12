Genomineerd voor de Gerrit Schulte Trofee 2020: Jeffrey Hoogland

Sinds maandag 30 november zijn de stembussen geopend voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Renner van de Toekomst. Het publiek kan exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De genomineerden stellen we graag nog kort aan jullie voor.

Baansprinter Jeffrey Hoogland (27) uit Nijverdal is inmiddels een vaste waarde in de wereldtop van het baanwielrennen. Zowel op als naast de baan is de spurtbom een boegbeeld voor de nationale ploeg. Onvergetelijk zijn de momenten na zijn wereldtitel in 2018 op de Kilometer. In Apeldoorn, in eigen huis, kon hij geen stap meer zetten toen hij van de fiets kwam, maar hij had wel maar mooi zijn eerste individuele WK-titel op zak.

Wereldkampioen was Hoogland destijds al op de teamsprint, het nummer waar hij in 2020 voor de derde achtereenvolgende keer de regenboogtrui veroverde. In de Oranjeploeg is hij de derde man die de eindtijd op de klok zet en dus het langst in de baan is. Nadat hij in de kwalificaties aan de kant was gehouden, bezorgde de Overijsselaar het Nederland met twee flitsende optredens en in twee wereldrecords mede de wereldtitel.

Daarmee was de koek nog niet op, want vijf dagen later plaatste hij zich voor het tweede jaar op rij voor de finale op de sprint. En net als een jaar eerder was Harrie Lavreysen zijn tegenstander. Hoogland moest een tactische meesterzet verzinnen om zijn snellere landgenoot te verslaan. Wat hij ook probeerde, na twee manches moest hij zich gewonnen geven. Maar het zilver bewijst maar dat Hoogland momenteel bij de beste twee sprinters van de wereld is.

Vul hieronder jouw stem in