Genomineerd voor de Keetie van Oosten-Hage Trofee 2020: Anna van der Breggen

Sinds maandag 30 november zijn de stembussen geopend voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Renner van de Toekomst. Het publiek kan exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De genomineerden stellen we graag nog kort aan jullie voor.

Nog een jaar afzien en dan zit de wielercarrière van Anna van der Breggen er definitief op. Maar van uitbollen is absoluut geen sprake: de Zwolse schittert op haar dertigste als nooit tevoren en wist een superjaar te bekronen met twee wereldtitels in het Italiaanse Imola. Van der Breggen begon in februari aan haar wielerjaar 2020 en had meteen het goede gevoel te pakken. In de Ronde van Valencia was het meteen ‘kassa’ voor AVDB.

De renster van Boels-Dolmans leek klaar om er een denderend voorjaar van te maken, maar toen kwam de coronapandemie en was het lang wachten op een hervatting van de competitie. Eind juli mocht Van der Breggen dan eindelijk weer een rugnummer opspelden en begin augustus deed ze mee aan een zeer stoffige editie van Strade Bianche. Winnen bleek die dag te hoog gegrepen, maar met een vierde plaats begon ze hoopvol aan de post-corona periode.

Op het Nederlands kampioenschap wielrennen op en rond de VAM-berg was er geen kruid gewassen tegen het wielerfenomeen uit Overijssel. Van der Breggen versloeg na een puike solo haar grote rivale en de toen nog regerend wereldkampioene Annemiek van Vleuten. Het bleek het begin van een uiterst succesvolle periode, want op het Europees kampioenschap in het Franse Plouay veroverde ze een gouden medaille in de individuele tijdrit.

In de Giro Rosa leek Van der Breggen op weg naar een tweede plek, maar na de valpartij en opgave van topfavoriete Van Vleuten lag de weg plots helemaal open om voor een derde keer de misschien wel belangrijkste vrouwenkoers op de kalender te winnen. Van der Breggen slaagde in haar missie en kon met een gerust gemoed toewerken naar de wereldkampioenschappen in Imola. Daar wist ze de spreekwoordelijke kers op een al heel mooie taart te zetten.

Van der Breggen schreef in Italië toch een beetje wielergeschiedenis met haar eerste wereldtitel in het tijdrijden en een nieuwe regenboogtrui na een imposante solozege in de wegrit. Na de wereldkampioenschappen zegevierde de Nederlandse ook nog eens voor een zesde achtereenvolgende keer in de Waalse Pijl. Van der Breggen zal zich in de wintermaanden opmaken voor een laatste seizoen bij de profs. Als wereldkampioene en leading lady in het vrouwenpeloton.

Vul hieronder jouw stem in