Genomineerd voor de Keetie van Oosten-Hage Trofee 2020: Ceylin del Carmen Alvarado

Ceylin del Carmen Alvarado, die het veldrijden combineert met het wegwielrennen en het mountainbiken, is deze zomer pas 22 geworden. Concreet betekent die jeugdigheid dat de Rotterdamse – met Dominicaanse roots – nog in aanmerking komt voor de Gerrie Knetemann Bokaal. Maar als regerend wereld- en Europees kampioene veldrijden is ze ook genomineerd voor de Keetie van Oosten-Hage Bokaal.

Alvarado kent een steile opmars in het dameswielrennen. Via het Belgische Kleur op Maat-crossteam kwam ze in 2018 onder de vleugels van de broers Roodhooft bij Corendon-Circus terecht. In het daaropvolgende veldritseizoen volgde meteen de doorbraak met winst in de Brussels Universities Cyclocross, een wedstrijd van de toenmalige DVV Trofee. Vanaf dan ging het wel heel snel. Amper een jaar later kroonde ze zich tot wereldkampioene in het Zwitserse Dübendorf. Vandaag is ze ook regerend Nederlands- en Europees kampioene.

Lefgozer

Christoph Roodhooft, sportief manager van Alpecin-Fenix, probeert zijn kopvrouw in een paar zinnen te schetsen. “Ceylin is een enorme spring-in-‘t-veld. Zelfbewust, gedreven, temperamentvol en communicatief”, vertelt hij. “Sportief zijn haar stuurvaardigheid, techniciteit en haar grote dosis lef haar grootste troeven.”

“Wat die techniek betreft, steken zij en Annemarie Worst er bovenuit in het damesveldrijden. Met dank aan hun achtergrond in het mountainbiken. Als durfal staat Ceylin wel op eenzame hoogte. Dat levert haar voordeel op (als ze als eerste een bocht wil ingaan, zál ze ook als eerste die bocht ingaan), maar het speelt soms ook in haar nadeel.”

Olympische Spelen

“Wat er nog beter kan? Rust vinden”, klinkt het resoluut. “Dat temperament af en toe eens achterwege laten. Ze wil soms té snel, té veel. Ook in de koers. Die hevigheid is niet altijd een pluspunt. Daarnaast kan ze conditioneel nog stappen zetten. Op 22-jarige leeftijd zit je immers nog niet aan de top van je kunnen.”

De doorsnee wielerfan kent Ceylin del Carmen Alvarado uit het veldrijden, maar in de toekomst wil ze ook meer focussen op het mountainbiken. De Spelen in Parijs (2024) lijkt een doel te worden. Voorts zal ze in de toekomst ook regelmatig in de klassiekers op de weg te zien zijn. Voor de buitenwereld wordt Alvarado steeds meer gezien als de vrouwelijke versie van ploegmaat Mathieu van der Poel. “Toch bewandel ik mijn eigen weg”, blijft de wereldkampioene vastberaden.

