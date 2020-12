Genomineerd voor de Gerrie Knetemann Trofee: Thymen Arensman

Sinds maandag 30 november zijn de stembussen geopend voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Renner van de Toekomst. Het publiek kan exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De genomineerden stellen we graag nog kort aan jullie voor.

De eerste keer dat het grote publiek van Thymen Arensman – op 4 december 1999 geboren in het Gelderse Deil, tegenwoordig woonachtig in het nabijgelegen Beesd – hoort, is na de Ronde van de Toekomst van 2018. Dat is al jaar en dag dé graadmeter om een jong talent te ontdekken. Onze landgenoot (toen 18 jaar oud) werd in die editie tweede, op ruim anderhalve minuut van winnaar Tadej Pogačar. De Sloveen won afgelopen zomer de Tour de France. Arensman maakte op zijn beurt op 1 augustus zijn profdebuut bij Team Sunweb.

In zijn eerste wedstrijden voor de Duitse ploeg reed de jonge klassementsrenner vooral in dienst. Tijdens de proloog in de Ronde van Slowakije liet hij echter wel meteen zien uit welk hout hij gesneden is. Arensman werd daar namelijk achtste. In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik die volgden, reed de Pelikaan uit Deil wederom in dienst. Ditmaal voor Marc Hirschi, die twee jaar ouder is dan Arensman. De 22-jarige Zwitser wist dankzij de hulp van de Nederlander te zegevieren in de Waalse Pijl en als tweede te eindigen in La Doyenne.

Met die prestaties wist Arensman de ploegleiding te overtuigen om hem op te nemen in de selectie voor de Ronde van Spanje. Al in de eerste week liet hij zich opmerkingen door in de vijfde etappe mee te schuiven in een vroege vlucht van drie man. Het trio reed op een lastig moment weg en zij mochten strijden om de dagzege. Arensman beschikt niet over de beste sprint en besloot in de slotkilometer aan te vallen, maar zonder succes. Hij werd die dag derde, achter winnaar Tim Wellens en latere bergklassement-winnaar Guillaume Martin.

Waarmee Arensman vooral de aandacht trok, was zijn recuperatievermogen. Ook in de derde week liet hij zich namelijk gelden. In de veertiende rit eindigde hij als zesde, maar dat was geen schande als je ziet wie voor hem eindigden: Tim Wellens, Michael Woods, Zdeněk Štybar, Dylan van Baarle en Marc Soler. Ook testte hij zichzelf in de laatste bergetappe naar de top van La Covatilla. Hij kwam als 22steboven in het selecte gezelschap van wereldtoppers als Wout Poels, Dan Martin en Alejandro Valverde. Over een profdebuut gesproken.

Thymen Arensman over nominatie

“Ik kijk terug op een vooral heel leerzaam jaar. Maar dat ik al voor een ritzege kan meedoen in meerdere etappes en zelfs in de derde week, maakt dat ik ook een zeer goed jaar voor mijn leeftijd heb gedraaid. Ik ben het meest trots op mijn Vuelta, waarin ik een keer derde werd en met de klassementsmannen kon meestrijden. Maar ook mijn ontwikkeling in het algemeen dit jaar. Het plan is om me ieder seizoen verder te ontwikkelen. Ik liet al heel mooie dingen zien, waardoor ik op de goede weg ben om dat ook in de toekomst te doen.

Ik was al eens voor deze prijs genomineerd. Dat was in 2018, na onder meer mijn tweede plek in de Ronde van de Toekomst en een derde plaats in Parijs-Roubaix voor beloften. Dat was toen al een hele eer. Een tweede nominatie is een heel mooie bevestiging en waardering voor mijn talent en het harde werk dat ik geleverd heb. Wie de Gerrie Knetemann Bokaal 2020 het meest verdient? Naar mijn mening is dat Ceylin del Carmen Alvarado. Zij werd wereldkampioen bij de elite en dat is een van de hoogst haalbare prestaties. Het is niet voor niets dat ze ook genomineerd is voor Wielrenster van het Jaar.”

Vul hieronder jouw stem in

WielerFlits-interviews in 2020 met Thymen Arensman