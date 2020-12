Genomineerd voor de Gerrie Knetemann Trofee: Olav Kooij

Sinds maandag 30 november zijn de stembussen geopend voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Renner van de Toekomst. Het publiek kan exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De genomineerden stellen we graag nog kort aan jullie voor.

Wat goed is, komt snel. Het is een bekende uitspraak die je vaak hoort in de wielersport. In het geval van Olav Kooij – geboren (17 oktober 2001) en getogen in het Zuid-Hollandse Numansdorp – geldt misschien ook wel: wat goed is, is snel. Het voormalig schaatstalent kwam in 2020 over van de junioren naar de beloftencategorie. De piepjonge sprinter verdedigde het voorbije seizoen de kleuren van de nieuwe opleidingsploeg van Jumbo-Visma. In het geel-zwarte shirt maakte Kooij een stormachtige ontwikkeling door.

Dat begon meteen al in een loodzware editie van de Nederlandse seizoensopener De Ster van Zwolle in februari. In barre omstandigheden (kou en regen) wist alleen David Dekker hem voor te blijven. Pre-corona trok hij daarna naar Kroatië, waar Kooij met de Trofej Umag en de Trofej Poreč meteen zijn eerste twee UCI-zeges op zijn naam zette. Een wervelend begin werd vervolgens abrupt beëindigd door de uitbraak van het coronavirus. Eind juli ging Kooij echter direct door met waar hij gebleven was: hij won in Slovenië de GP Kranj (UCI 1.2).

Een maand nadien reed hij op een mooie nazomeravond naar een zevende plek op het Nederlands kampioenschap voor beloften. Als eerstejaars won hij met overmacht de spurt van het peloton. Zes dagen later verdedigde het Jachtluipaard van Numansdorp in Plouay de kleuren van Nederland tijdens het EK op de weg. Daarin werd hij vijfde in de uitslag en tweede in de pelotonssprint. Daarmee overtuigde hij meteen de ploegleiding van Jumbo-Visma’s WorldTour-team. Kooij tekende namelijk een profcontract dat per 1 juli 2021 ingaat.

De grootste klapper moest toen nog komen. Kooij reed tussen de profs de Internationale Wielerweek van Coppi & Bartali (UCI 2.1). In de tweede etappe sloeg hij een dubbelslag, door in een massasprint toptalent Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) en de gewezen Duitse sprinter Phil Bauhaus (Bahrain McLaren) te verslaan. Als klap op de vuurpijl mocht hij nog een UCI Nation’s Cup U23-koers rijden met de nationale selectie. Nederland wist de ploegentijdrit te winnen en een dag later stond er in de sprint geen maat op Kooij.

Zo wist hij ook de Orlen GP nog te winnen. Door al die overwinningen sluit de jongeling 2020 zelfs af als de Nederlander met de meeste UCI-zeges. Met andere woorden: het laatste hebben we van Kooij nog niet gezien. Nederland lijkt een volgende topsprinter rijker.

Olav Kooij over nominatie Gerrie Knetemann Bokaal

“Ik kijk met een tevreden gevoel terug op afgelopen seizoen, waarin ik een aantal mooie dingen heb kunnen laten zien. Mijn ritzege in de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali in Italië was daarin het hoogtepunt. Na zo’n succesvol seizoen is het een erg mooie waardering om een nominatie voor de Gerrie Knetemann Trofee op zak te hebben.”

Vul hieronder jouw stem in

WielerFlits-interviews met Olav Kooij in 2020