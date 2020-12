Genomineerd voor de Gerrit Schulte Trofee 2020: Wilco Kelderman

Sinds maandag 30 november zijn de stembussen geopend voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar en Renner van de Toekomst. Het publiek kan exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De genomineerden stellen we graag nog kort aan jullie voor.

Het hoogtepunt van het seizoen van Wilco Kelderman was natuurlijk de Giro d’Italia. Zoals wel vaker ging de kopman van Team Sunweb niet als topfavoriet van start, maar in Tirreno-Adriatico (vierde in het eindklassement) had hij wel al aangetoond dat hij niet uitgevlakt moest worden. Op de Etna liet Kelderman direct zien dat hij met ambities van start ging. Door een vierde plaats op de vulkaan werd hij vierde in het klassement, en omdat topfavorieten als Geraint Thomas, Simon Yates en Steven Kruijswijk om verschillende redenen uitvielen, was Kelderman opeens een van de topfavorieten.

Een status die hij nog niet eerder had meegemaakt. Toch hield Kelderman knap stand in de top van het klassement. De opvallende tegenstand kwam van João Almeida, een groterondedebutant van wie niet bekend was waartoe hij in staat was. In de slotweek lag de druk toch wel op de schouders van Kelderman en zijn Team Sunweb. De alles-of-niets-poging volgde in de Stelvio-etappe naar Laghi di Cancano. Daar werd het klassement op zijn kop gezet. Kelderman schreef weliswaar historie door de roze trui te pakken, maar was eigenlijk de verliezer van de dag. Ploeggenoot Jai Hindley en de Brit Tao Geoghegan Hart waren namelijk weggereden en tot 15 seconden genaderd in het klassement.

Het bleef bij twee dagen in de roze trui voor Kelderman, die in de voorlaatste etappe naar Sestriere strijdend ten onder ging. De roze trui bleef in de ploeg, maar Kelderman moest – inmiddels zelf zeker van de derde plek in het eindklassement – toezien hoe Hindley de leiding in Milaan alsnog kwijtspeelde aan Geoghegan Hart. Kelderman mocht zo voor het eerst in zijn carrière op het eindpodium van een grote ronde stappen. Een prestatie om trots op te zijn, zo stelde hij na afloop. Met ook nog twee dagen in de roze trui een Giro om niet snel te vergeten voor het eeuwige talent uit de Rabo-stal.

Ondanks het coronajaar was Kelderman weer ouderwets regelmatig. In het voorjaar werd hij vijfde in de Tour de la Provence en zesde in de UAE Tour, terwijl hij na de coronabreak zevende in de Ronde van Polen en vierde in Tirreno-Adriatico werd. Tussendoor eindigde hij nog als negentiende in de Ronde van Lombardije.

