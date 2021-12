Eindejaarslijstjes: De meest opvallende transfer van 2021

Eindejaarslijstjes

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2021? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: De meest opvallende transfer van 2021.

Sam Bennett

“Voor mij is Sam Bennett het toppunt van mentale zwakte. Weggaan bij BORA-hansgrohe en tegen iedereen zeggen dat hij er gepest werd en zo bijna depressief en failliet was, maar veertien maanden later doodleuk retourneren. Het is hetzelfde als dames die na partnergeweld toch nog ­terugkeren naar huis”, schreef Patrick Lefevere alweer enkele maanden geleden in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. Flinke woorden van de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step, die duidelijk niet blij was met de transfer van Sam Bennett naar BORA-hansgrohe.

De overstap van de Ier naar zijn oude ploeg is dan ook opvallend te noemen. Toen Bennett in 2019 na zes jaar vertrok bij de ploeg van Ralph Denk, was hij diep teleurgesteld. BORA-hansgrohe had hem namelijk niet opgesteld voor de Giro d’Italia of de Tour de France, enkele van zijn grote doelen. Bij BORA-hansgrohe stonden Pascal Ackermann en Peter Sagan hoger in de pikorde, terwijl Bennett zich dat jaar had ontpopt tot een van de beste sprinters ter wereld, getuigen zijn ritzeges in Parijs-Nice, de BinckBank Tour en de Vuelta.

Bij BORA-hansgrohe is dat probleem nu opgelost. Pascal Ackermann vertrekt na een tegenvallend seizoen naar UAE Team Emirates en Peter Sagan gaat aan de slag bij Team TotalEnergies. Dat biedt ruimte aan Bennett om de onbetwiste nummer een bij zijn nieuwe ploeg te zijn. Maar voordat hij tekende, zal er ongetwijfeld nog het een en ander uitgepraat zijn.

Marc Hirschi

Alhoewel Marc Hirschi alweer een heel seizoen in het tenue van UAE Emirates rijdt, valt zijn transfer van Team DSM naar UAE Emirates nog binnen dit kalenderjaar. Op 5 januari 2021 maakte Team DSM bekend dat de wegen tussen de Duitse ploeg en de Zwitser per direct zouden scheiden, waarna WielerFlits enkele uren later met het bericht kwam dat Hirschi de oversteek zou maken naar UAE Emirates. Via de Zwitserse teammanager Mauro Gianetti werden de eerste contacten gelegd.

Het vermoeden bestond dat Hirschi al even niet meer op zijn plek zat bij Team DSM. Alhoewel de jeugdige renner een geweldig seizoen kende, met een etappezege in de Tour de France en de winst in de Waalse Pijl, bood zaakwaarnemer Fabian Cancellara de Zwitser al tijdens de Tour de France van dat jaar aan bij andere WorldTour-teams, maar voor de rest bleef het stil.

Des te opvallender was het dat de breuk tussen Team DSM en Marc Hirschi pas in januari naar buiten kwam. De ploegen hebben dan al hun programma’s gemaakt voor het aankomende seizoen en het eerste teamtrainingskamp is dan al achter de rug. De timing, in combinatie met de nog altijd onbekende reden van Hirschi’s vertrek, maakt dit tot een opvallende transfer.

Miguel Ángel López

Dat Miguel Ángel López Movistar na een jaartje alweer zou verlaten om terug te keren bij Astana, had vooraf niemand kunnen voorspellen. Toch gebeurde het, omdat Movistar op 30 september besloot het contract van López te ontbinden. De reden was natuurlijk de rel in de voorlaatste etappe van de Vuelta.

Wat was er gebeurd? In de negentiende etappe naar Mos Santro de Herville verspeelde Superman zijn podiumplaats door niet mee te zitten met een offensief van Bahrain-Victorious. Onoplettend en dom van de Colombiaan zelf natuurlijk, die zijn frustratie daarna richtte op de ploegleiding van de Spaanse WorldTour-ploeg omdat hij het gat met de mannen voor hem niet mocht dichten. Podium uit zicht. Gekraakt besloot hij daarna af te stappen, toch weer op te stappen en uiteindelijk definitief op te geven. Daarmee was het werk van zijn ploeggenoten de voorgaande achttien dagen voor niets geweest.

Een breuk was door deze actie onvermijdelijk. En dus was Astana Qazaqstan er als de kippen bij om hun kopman van weleer weer te omarmen. Met de vertrekkenden Jakob Fuglsang (Israel Start-Up Nation) en Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) was er namelijk nog een plaats als kopman vrij. López hoefde niet na te denken en tekende. Volgend jaar zien we het oude vertrouwde beeld van de Colombiaan in het blauw van de Kazachstaanse ploeg weer terug.

Peter Sagan

Een transfer van Peter Sagan domineert altijd het wielernieuws. Qua naam is de Slowaak misschien wel de grootste renner ter wereld, en wie naar zijn salaris kijkt moet dat bevestigen. Geen andere renner in het peloton verdient zoveel als de 31-jarige Sagan. Daar heeft de Slowaak van BORA-hansgrohe dan ook hard voor moeten rijden. Met drie wereldtitels en twaalf Tourritten op zak is hij reclame voor de sport en voor… Specialized.

Het chique fietsmerk is de persoonlijke sponsor van Sagan. Wie Sagan tekent, krijgt ook Specialized erbij. Of moet al op een Specialized rijden. Juist daarom werd zijn naam deze zomer vaak gelinkt aan Deceuninck-Quick-Step, maar daar koos hij uiteindelijk niet voor. Eind juli werd bekend dat Team TotalEnergies de gelukkige is. De ploeg ondergaat door de komst van Sagan een gedaanteverwisseling.

De fietsen van Wilier Triestina worden namelijk omgeruild voor die Specialized. En Sagan neemt, net als bij voorgaande transfers, een leger vertrouwelingen mee naar het Franse ProTeam. Aankomend jaar rijden namelijk ook Maciej Bodnar, Juraj Sagan en Daniel Oss voor de ploeg van Niki Terpstra.

Elia Viviani

“Ik heb altijd gedacht dat ik nog eens voor deze ploeg zou rijden”, zei Elia Viviani toen bekend werd dat hij na vier jaar weer zou terugkeren naar de INEOS Grenadiers. Met hem zullen niet veel anderen zijn geweest: Viviani behaalde zijn grootste successen namelijk helemaal niet in Britse dienst, maar bij Deceuninck-Quick-Step.

Dat de 32-jarige Italiaan begin november voor drie (!) jaar tekende bij de INEOS Grenadiers, is dan ook opvallend. Zeker omdat de resultaten van Viviani in de afgelopen jaren niet om over naar huis te schrijven waren. Bij Cofidis boekte de spurter weinig zeges en leed hij een aantal gevoelige nederlagen.

Geen zeges in 2020 en zeven zeges in kleinere wedstrijden in 2021. Dat hadden er veel meer en meer op hoger niveau moeten zijn voor iemand met zijn staat van dienst en met zijn leeftijd. De vraag is of de miljoenenformatie van Dave Brailsford hem weer aan de praat gaat krijgen. Zelf denkt hij in ieder geval van wel: “Ik ben klaar om terug belangrijke sprints winnen.”

Ilan Van Wilder

Ilan Van Wilder rijdt in 2022 bij Deceuninck-Quick-Step. Een aantal maanden geleden had niemand dat nog durven voorspellen, omdat de Vlaming nog een doorlopend contract bij Team DSM had. In zijn prestatiecurves zat ook nog eens een stijgende lijn, getuige zijn sterke optredens in de Tour de Romandie en het Critérium du Dauphiné. Toch moet ergens deze maanden de bom gebarsten zijn bij de 21-jarige Van Wilder. In juli werd namelijk bekend dat het Belgische talent en zijn ploeg voortijdig uit elkaar zouden gaan.

De frustraties kwamen voort uit het materiaal dat Van Wilder niet en andere renners wel tot hun beschikking hadden. In de maanden die volgden werden die eerste frustraties er een heleboel, want Team DSM besloot Van Wilder ook nog eens niet op te stellen voor de Ronde van Spanje. En dat deed pijn bij de Belg, zo liet hij weten op zijn Instagram: “Ik kan niet beschrijven hoe teleurgesteld ik ben. Morgen zou ik mijn debuut maken in een grote ronde, maar helaas is die kans mij ontnomen.”

Van Wilder nam daarna juridische stappen tegen Team DSM om zijn arbeidsovereenkomst te verbreken, maar tot een zitting kwam het nooit. Op de dag dat de Belg en zijn ploeg elkaar in de rechtbank te Deventer zouden treffen, kondigde Deceuninck-Quick-Step zijn transfer aan. “We zijn blij dat Ilan en zijn management de teams in staat hebben gesteld om het op een juiste manier op te lossen”, reageerde Iwan Spekenbrink daarna in een persbericht van Deceuninck-Quick-Step. Desalniettemin blijft het een pijnlijke transfer.