Elmar Reinders over tussentijdse transfer naar BikeExchange-Jayco: “Grote kans”

Elmar Reinders kijkt ernaar uit om aan zijn nieuwe avontuur bij BikeExchange-Jayco te beginnen, zijn eerste ploeg van WorldTour-niveau in zijn wielercarrière. Bij de Australische formatie moet de 30-jarige Nederlander, die per 23 augustus overkomt van het continentale Riwal Cycling Team, de sprinttrein gaan versterken.

“Ik kijk er echt naar uit om bij Team BikeExchange-Jayco aan de slag te gaan en te proberen het verschil te maken in de sprintwedstrijden en de klassiekers”, vertelt Reinders op de website van zijn nieuwe ploeg. “Het is een grote kans voor mij om de stap naar de WorldTour te maken en ik zal er alles aan doen om er een succes van te maken. Ik wil ook het Riwal Cycling Team bedanken voor hun steun in de afgelopen jaren.”

De winnaar van de Bloeizone Elfsteden Fryslan en de Arno Wallaard Memorial komt bij zijn nieuwe ploeg onder anderen zijn landgenoten Jan Maas en Dylan Groenewegen tegen. “Ik heb voor Team BikeExchange-Jayco gekozen omdat ik het gevoel dat dat zij het meeste vertrouwen in mij hadden en ik zal mijn best doen om hun vertrouwen terug te betalen. De ploeg zit er dit jaar erg sterk uit en ik hoop dat we ook volgend seizoen samen zullen blijven groeien.”

In juni werd bekend dat Reinders in 2023 en 2024 uitkomt voor Team BikeExchange-Jayco: zijn sterke seizoen op continentaal niveau was ook de profteams opgevallen. Afgelopen weekend raakte bekend dat de Nederlander al op korte termijn overstapt naar het WorldTeam en dat hij deze week met de PostNord Danmark Rundt, die morgen in Allerød van start gaat, zijn laatste koers voor het Riwal Cycling Team rijdt.

Ploegmanager Brent Copeland van Team BikeExchange-Jayco ziet in Reinders een aanwinst voor de sprinttrein van zijn team. “Het is erg spannend voor ons om een team op te bouwen rond renners als Dylan en ook met enkele nieuwe talenten die we aan ons team hebben toegevoegd. We denken dat Reinders goed in de ploeg past en aangezien hij voor het eerst in de WorldTour rijdt, heeft hij nog veel te leren en daarmee ook nog veel meer potentieel te ontplooien.”