Bizarre gewaarwording: Miguel Ángel López stapt boos uit de Vuelta

Miguel Ángel López, de nummer drie uit het algemeen klassement, is uit onvrede uit de Vuelta gestapt. De Colombiaan reed op grote achterstand van het groepje met favorieten nadat hij zich in de luren liet leggen door Bahrain Victorious, de ploeg van concurrent Jack Haig.

Onder meer Patxi Vila en Emanol Erviti probeerden de Colombiaan nog op de fiets te krijgen, maar dat mocht niet baten.

#LaVuelta21 – TVE moto informed that Lopez has stopped and is very angry. Patxi Vila is trying to convince him to continue.#LFRLive

