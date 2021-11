Elia Viviani keert in 2022 terug bij INEOS Grenadiers

Elia Viviani rijdt in 2022 opnieuw voor INEOS Grenadiers. Eerder deed de Italiaan dat al drie seizoenen (tussen 2015 en 2017) bij het toenmalige Team Sky. De 32-jarige sprinter komt over van Cofidis, waar hij de afgelopen twee seizoenen voor uitkwam.

Viviani reed dus al drie seizoenen voor de Britse sterrenformatie en boekte in die periode exact twintig overwinningen. Na drie seizoenen in Britse loondienst vertrok hij voor twee seizoenen naar Quick-Step Floors.

De sprinter, die ook op de baan uiterst succesvol is, kende geen al te gelukkige periode bij Cofidis. Viviani werd twee jaar geleden als grote vedette binnengehaald door teambaas Cédric Vasseur en moest de ploeg successen bezorgen in onder meer de Tour de France, maar het is in 2021 bij zeven zeges in relatief kleine wedstrijden gebleven. Het jaar ervoor bleef zijn zegeteller op nul staan.

Volgens La Gazzetta dello Sport, dat in september al melding maakte van de aanstaande terugkeer van Viviani bij het team van manager Dave Brailsford, heeft Filippo Ganna een belangrijke rol gehad in de transfer. De tijdritspecialist is zeer close met Viviani en heeft zijn landgenoot weten over te halen om te tekenen.

Eerder vandaag kondigde INEOS Grenadiers ook de komst aan van Kim Heiduk, Omar Fraile en Ben Turner.