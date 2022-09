Dion Smith keert terug bij Intermarché-Wanty-Gobert

Dion Smith maakt de komende twee seizoenen deel uit van Intermarché-Wanty-Gobert. De Nieuw-Zeelander reed in 2017 en 2018 ook al voor het Belgische team. Na vier seizoenen bij BikeExchange-Jayco keert hij terug op het oude nest.

De 29-jarige Smith geeft aan dat hij altijd heeft willen terugkeren bij Intermarché-Wanty-Gobert. “Het voelde in 2019 niet als een definitief afscheid. De ploeg heeft sindsdien veel stappen gemaakt”, vindt hij. “Dit is een goed moment voor mij om weer mijn honger op te wekken. Dat ze mij terug willen, laat zien dat ze in mij geloven en dat motiveert mij enorm.”

“We hebben overlegd over de rol die ik kan spelen en het voorstel was precies waar ik naar zocht. Het programma zal specifiek op mijn kwaliteiten gemaakt zijn. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de bekende gezichten en kennis te maken met de nieuwe mensen”, aldus de heuvelspecialist.

Allround

Performance manager Aike Visbeek roemt de allround-kwaliteiten van Smith. “Hij kan onze ploeg versterken in de finales van de Ardennen- en de kasseienklassiekers, maar ook in rittenkoersen. Hij heeft veel ervaring opgedaan en heeft een professionele houding. Een droomprofiel om renners als Biniam Girmay en Lorenzo Rota mee te omringen, maar hij heeft zelf ook snelle benen”, zegt Visbeek.

In 2020 wist Smith de Coppa Sabatini te winnen en zesde te worden in Milaan-San Remo. Twee jaar eerder wist hij derde te worden in de Baloise Belgium Tour. Naast zijn periodes bij BikeExchange-Jayco (2019-2022) en Wanty-Groupe Gobert (2017-2018) kwam Smith ook nog uit voor ONE Pro Cycling (2016) en het Hincapie Racing Team (2014-2015)